Что приготовил новый день? Как правильно провести 20 апреля 2021 года? Читайте астрологический прогноз от экспертов СТБ.

Овен

Вы в хороших отношениях с близкими. Можете подбодрить других, когда у них дела идут не очень. Но не забывайте настраивать и себя на позитивный лад.

Телец

Вы получите интересные новости. У вас большой опыт общения с коллегами, а также со своим партнером. Значит, пришло время выходить на новый уровень взаимоотношений как в работе, так и в личной жизни.

Близнецы

На повестке этого дня много любви. Вам нравится, когда вас обнимают и жалеют. Не бойтесь разговаривать о своих чувствах и желаниях.

Рак

Признание в любви вызывает слезы. Вы чувствуете себя желанным и любимым. Это мило! Но не забывайте о задачах, которые давно над вами нависли.

Лев

Поездка на велосипеде? Или вы предпочитаете походы? Выбор за вами. Вам нужно действовать. Вам не хочется сидеть дома без дела. И это прекрасно.

Дева

Ваш смех заразителен. У вас так быстро перехватывает дыхание, что хочется попасть на вашу волну и радоваться жизни. Проведите вечер в кругу родных и поделитесь позитивом.

Весы

Даже если вы уже бодрствуете, дайте остальным поспать спокойно. Поверьте, это значительно поспособствует укреплению мира в семье. Так вы избежите глупых склоков.

Скорпион

Хотите чем-то заняться со своей семьей? Вам будет очень весело. Поэтому подумайте о приготовлении вкусного ужина и просмотре комедии. Также всегда интересно достать семейные альбомы.

Стрелец

Вам нравится, когда вокруг вас собирается вся семья. Та или иная проблема может быть быстро решена за совместным завтраком. Поэтому постарайтесь с самого утра больше говорить и решать проблем.

Козерог

Друг давно ждал от вас знака. Позвоните ему. Пришло время решать старый конфликт. Не теряйте друзей, которые посланы самой судьбой.

Водолей

Поздний завтрак на террасе с увлекательным чтивом в руке — это лучший способ расслабиться.

Рыбы

Просто поспать, поваляться в постели, поздний завтрак с множеством вкусностей ― и жизнь уже веселее. Но не забывайте о работе. Дела не ждут, их пора решать.

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