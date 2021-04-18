Гороскоп на 19 апреля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно научиться держать язык за зубами, а кто может наконец-то насладиться счастьем? Читайте гороскоп на 19 апреля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам предстоит принять очень важное решение, поэтому не спешите. Хорошенько подумайте и взвесьте все плюсы и минусы.

Телец

Стоит отказаться от финансовых операций, поскольку их завершение может сказаться на вас негативно. Вечером возможны небольшие денежные потери, однако это никак не повлияет ваше благосостояние.

Близнецы

Вам стоит остановиться на мгновение и подвести небольшой итог. Это может быть как анализ своей профессиональной деятельности, так и отношений с любимым человеком. Найдите ошибки и попытайтесь их исправить.

Рак

Прекрасный день для начала нового перспективного проекта. Однако вам стоит помнить о том, что на первичных этапах это дело заберет все ваше свободное время, так что отношения придется отодвинуть на второй план.

Лев

Старайтесь больше доверять себе и своей интуиции, она вас редко подводит. Перестаньте полагаться на чужое мнение. Оно сеет в вас зерно сомнения. Больше веры в свои силы — и у вас все получится.

Дева

Проявите особую бдительность. Избегайте игр с домашними животными и употребления нездоровых продуктов. Побольше гуляйте на свежем воздухе.

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Весы

Не стоит полагаться на партнеров и ожидать помощи от родственников. Это только помешает делам и станет поводом для лишнего раздражения. Научитесь решать свои проблемы самостоятельно.

Скорпион

Ваше финансовое состояние сейчас очень шаткое, поэтому вам стоит отказаться от необдуманных покупок. Постарайтесь действовать разумно, иначе вы рискуете попасть в долговую яму.

Стрелец

Вас ждет очень насыщенный день. Вам одновременно придется решать много задач. Вдобавок ко всему вас постоянно будут дергать родственники с просьбой помочь решить свои проблемы. Научитесь отказывать. И берегите себя.

Козерог

С самого утра вас будут раздражать окружающие. Вам захочется взять ружье и всех перестрелять. Однако после обеда вы неожиданно обретете баланс и гармонию. Главное ― продержаться.

Водолей

Утром вас может ждать очень приятный сюрприз от любимого человека. И хотя вас будет распирать от счастья, помните: оно любит тишину. Постарайтесь не кричать об этом на каждом углу.

Рыбы

Неоднозначный день. Вы легко можете ввязаться в ссору, которая изначально не имела к вам никакого отношения. Звезды советуют держаться отдельно от всех и не вступать в конфликты.

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