Гороскоп на 18 апреля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому нужно приготовиться к началу романтических отношений, а кто должен засучить рукава и взяться пахать? Читайте гороскоп на 18 апреля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Благоприятный день для кардинальных перемен в жизни. Однако вам нужно проявить всю свою выдержку, чтобы добиться желаемого результата. Только не впадайте в панику, если все будет складываться не так, как бы вам того хотелось.

Телец

Могут возникнуть мелкие конфликты с любимым человеком. Не стоит заострять на них свое внимание и уже тем более кардинально что-то менять. Трудности в отношениях бывают у всех.

Близнецы

С самого утра вы почувствуете необычайную силу изменить свою жизнь. Благодаря позитиву и положительному настрою вам удастся помочь близким, которые нуждаются в поддержке.

Рак

Чтобы добиться желаемого, иногда стоит мыслить нестандартно. Вы достигнете успеха только тогда, когда научитесь рисковать. Однако всегда помните о финансовой подушке. Это ваша гарантия.

Лев

С самого утра вы будете в бодром расположении духа. К вам потянутся люди, которым нужны поддержка и внимание. Помогите по возможности близким и друзьям. Так вы закрепите свой статус и, возможно, обзаведетесь хорошим другом.

Дева

Прекрасный день для продвижения по карьерной лестнице. Вы уже давно достигли своего максимума на той должности, которую занимаете. Пора просить повышения или изменить место работы.

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Весы

Хороший день для налаживания деловых контактов и знакомств с интересными людьми. К слову, одно из таких знакомств может привести к началу романтических отношений. На дворе весна, как-никак…

Скорпион

Представители противоположного пола будут готовы выстраиваться в очередь и побороться за минуту вашего внимания. Однако, чтобы благополучно закончился этот день, не стоит зазнаваться, а то останетесь вечером в гордом одиночестве.

Стрелец

Вы полны амбиций и желания изменить свою жизнь к лучшему. Однако стоит помнить: чтобы чего-то достичь, нужно хорошенько потрудиться. Так что засучите рукава и вперед работать.

Козерог

Прекрасный день для начала новых романтических отношений. Однако не расстраивайтесь, если они будут недолгими. Иногда перед началом нового большого чувства нужно обжечься. Так в будущем вы будете больше ценить то, что имеете.

Водолей

В ваших жилах течет горячая кровь. Вы хотите все сразу. И любовь с первого взгляда, которая внезапно настигнет вас в самый неподходящий момент, может стать для вас настоящим спасением и перерастет в долгие и прочные отношения.

Рыбы

Этот день подходит для расширения круга общения, долгосрочного планирования. Активная интеллектуальная деятельность приведет к перспективным изменениям на работе. К вечеру ожидайте финансовых поступлений.

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