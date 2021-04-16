Рецепты пасхальных куличей в духовке пошагово с видео
16.04.2021
Главное украшение Пасхи 2021 – куличи. Пасхальные куличи пекут из дрожжевого теста с добавлением большого количества сливочного масла, яиц и сахара. Ниже вы найдете два видеорецепта пасхальных куличей, которые нужно запекать в духовке, а также приятный бонус – видеорецепт творожной пасхи, которая не требует выпекания.
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Классический пасхальный кулич
Ингредиенты:
- мука — 400-600 г
- молоко — 250 мл
- дрожжи — 35 г
- сахар — 1 стакан
- ванильный сахар
- сливочное масло — 125 г
- яйца — 4 шт.
- соль
- изюм — 30 г
- цукаты — 30 г
Приготовление:
- Сделайте опару для теста: молоко подогрейте до 36 °C, растворите в нем прессованные дрожжи и добавьте сахар и муку. Замесите опару, накройте ее полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 мин.
- Сделайте первый замес теста для кулича.
- Растопите сливочное масло и охладите его. Яйца разделите на белки и желтки. Желтки взбейте с сахаром, а белки до плотной пены.
- Когда опара увеличится вдвое, добавьте в нее ванильный сахар, соль, желтки с сахаром, муку и белки.
- Замесите тесто. В конце добавьте растопленное сливочное масло и вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не начнет легко отлипать от рук.
- Накройте тесто полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час. Тесто должно вырасти в два-три раза.
- Изюм и цукаты для кулича замочите на 5-10 минут в теплой воде. Обсушите их на бумажном полотенце.
- Сделайте второй замес теста для кулича.
- В тесто, которое подошло, добавьте изюм, цукаты и тщательно перемешайте, чтобы они распределились по всему тесту.
- Смажьте формы для выпекания маслом и выложите в них тесто, заполняя формы на треть. Поставьте формы с тестом в теплое место на 30 мин.
- Когда тесто заполнит практически всю форму, смажьте его сверху взбитым желтком для глянцевого блеска.
- Украсьте традиционный кулич изделиями из теста в виде роз и листьев.
- Украшения из теста смажьте взбитым белком. Поставьте куличи в духовку и выпекайте 40 минут при температуре 180 °C.
Video: Рецепты пасхальных куличей в духовке пошагово с видео
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Куличи в яичной скорлупе
Приготовление:
- Замесите тесто, как и в предыдущем рецепте.
- Тщательно помойте яйца. Осторожно разбейте их острые концы.
- Сделайте небольшое отверстие и осторожно вылейте яйца в миску. Сделайте такое отверстие в скорлупе, чтобы удобно было накладывать тесто – диаметром около 2 см.
- Помойте скорлупу изнутри и еще раз снаружи, затем просушите. Смажьте скорлупу внутри маслом и наполните ее тестом наполовину. Выпекайте при температуре 180°C в течение 20 мин.
Video: Рецепты пасхальных куличей в духовке пошагово с видео
Творожная пасха
Вкусную творожную пасху можно приготовить и без запекания.
Ингредиенты:
- творог 9% — 1 кг
- яйца — 4 шт.
- сахар — 200 г
- ванильный сахар — 5 г
- сливки (30%) — 250 мл
- сметана (25%) — 250 мл
- сливочное масло — 200 г
- цукаты — 100 г
- грецкие орехи — 70 г
- корица — 1 г
- молотый мускатный орех — 1 г
- кардамон — 1 г
Приготовление:
- Творог нужно отжать в марле от лишней жидкости. Перетрите его через сито, а потом еще раз перетрите уже с мягким сливочным маслом.
- Отделите белки от желтков. Взбейте их с сахаром и ванильным сахаром до однородной светлой массы. К желткам добавьте сливки и перемешайте. Поставьте смесь на паровую баню и варите, помешивая, до густоты около 5 мин.
- Яично-сливочную смесь постепенно добавьте к творогу и тщательно размешайте. Остудите в течение 10 мин.
- Сметану выложите в марлю, чтобы стекла лишняя жидкость, и оставьте на час в холодильнике.
- Отстоявшуюся сметану добавьте к творожной массе и хорошо размешайте.
- Цукаты замочите в воде на 5 минут и обсушите. Грецкие орехи подсушите на сковороде и измельчите скалкой. Добавьте цукаты, орехи и пряности к творожной массе и перемешайте.
- Форму для пасхи застелите сложенной в два слоя влажной марлей и плотно наполните творожной массой. Сверху положите гнет и поставьте в холодильник на 4 часа.
Video: Рецепты пасхальных куличей в духовке пошагово с видео
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