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Рецепты блюд на Пасху 2021

16.04.2021

Классический кулич – далеко не единственное блюдо, которое можно приготовить на праздник. Попробуйте другие блюда на Пасху: разнообразьте стол пасхальным венком, банановым куличом, пасхальным печеньем на смальце и пасхальными зайцами. Читайте в материале самые популярные рецепты на Пасху 2021 от экспертов проекта «Все буде добре».

ПАСХАЛЬНЫЙ ВЕНОК

Ингредиенты:

  • творог (9%) – 200 г
  • сахар – 200 г
  • сливочное масло – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука высшего сорта – 400 г
  • сода – 6 г
  • соль – 1 г

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Приготовление:

  1. Творог и сахар взбейте блендером до однородности в течение 23 минут.
  2. Сливочное масло растопите. Добавьте горячее растопленное сливочное масло к творогу и хорошо перемешайте, чтобы творог заварился. Добавьте к массе яйца и снова перемешайте.
  3. Муку смешайте с содой и добавьте к творожной смеси. Замесите мягкое тесто. Заверните тесто в пленку, положите в холодильник на 1015 мин.
  4. Из теста раскатайте жгут толщиной 5 см и длиной 5060 см. Разрежьте жгут ножом вдоль на 2 части, не дорезая с одного конца 3 см. Сверните жгутики вместе, переплетая между собой, чтобы получилась косичка. Защипните концы косички между собой так вы получите кольцо.
  5. Противень застелите пергаментом и смажьте сливочным маслом. Выложите на него венок. Оставьте венок на 5 мин.
  6. Выпекайте при температуре 200°C примерно 40 минут. Горячий венок полить глазурью.

Video: Рецепты блюд на Пасху 2021

Блюда на Пасху 2021. Рецепты, которые обязательно пригодятся на Пасху

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БАНАНОВЫЙ КУЛИЧ

Ингредиенты:

Для теста:

  • бананы — 2 шт.
  • масло сливочное — 75 г
  • сахар — 1 стакан
  • ванильный сахар — 1 ч. л.
  • яйца — 2 шт.
  • вода — 50 мл
  • мука — 1,5 стакана
  • сода — 1 ч. л.
  • разрыхлитель — щепотка
  • соль — щепотка
  • изюм — 30 г

Для глазури:

  • белки двух яиц
  • сахарная пудра — 1 стакан
  • лимонный сок — 2 ст. л.

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Приготовление:

  1. Сливочное масло комнатной температуры взбейте с сахаром и ванильным сахаром. Добавьте яйца и продолжайте взбивать.
  2. Из банана сделайте пюре, добавьте воду и перемешайте.
  3. Банановую массу добавьте в смесь из масла и яйца и перетрите все венчиком. Постепенно добавьте муку, соду, разрыхлитель и сделайте тесто. В конце добавьте изюм и замесите густое тягучее тесто.
  4. Наполните форму тестом примерно на 3/4 высоты и выпекайте в течение 40 минут при температуре 180 °C. Готовые куличи вынуть сначала из духовки, а затем — из формы.
  5. Сделайте глазурь для куличей. Охлажденные белки взбейте. Постепенно добавьте сахарную пудру и сок лимона.
  6. Взбейте белки до плотной пены. Если вы хотите сделать цветную белковую глазурь, добавьте во взбитые белки сок свеклы, шпината или щепотку куркумы.
  7. Горячий кулич смажьте белой глазурью, а затем нарисуйте узоры с помощью зубочистки.

Video: Рецепты блюд на Пасху 2021

Блюда на Пасху 2021. Рецепты, которые обязательно пригодятся на Пасху

ПАСХАЛЬНЫЕ ЗАЙЦЫ

Готовятся из того же теста, что и классический кулич. Формируем пасхальных зайцев:

  1. Из дрожжевого теста создаем длинный жгутик или колбаску, сворачиваем ее в спиральку.
  2. Из шариков теста делаем хвостик и формируем овальную голову зайца, прорезаем у основания шарика ножницами и формируем ушки.
  3. Из изюма делаем глаза зайца.
  4. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

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Video: Рецепты блюд на Пасху 2021

Блюда на Пасху 2021. Рецепты, которые обязательно пригодятся на Пасху

ПАСХАЛЬНОЕ ПЕЧЕНЬЕ НА СМАЛЬЦЕ

Ингредиенты:

  • смалец — 100 г
  • мука — 320 г
  • сахар — 100 г
  • яйца — 2 шт.
  • сыворотка — 100 мл
  • сода — 6 г
  • корица — 8 г

для отделки:

  • яйца — 2 шт.
  • сахарная пудра — 400 г
  • лимон — 1 шт.
  • свекла — 1 шт.
  • мак — 10 г

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Приготовление:

  1. Смешайте жир, яйца, сахар, соду и корицу. Добавьте сыворотку, взбейте до однородности. Добавьте муку, замесите тесто. Положите его в морозилку на 10 мин.
  2. Раскатайте подмороженное тесто в пласт. Вырежьте печенье овальной формы. Переложите на противень с пергаментом. Выпекайте 15 мин. при температуре 190 ˚С.
  3. Для отделки приготовьте глазурь: взбейте белки до легкой пены. Продолжая взбивание, добавьте лимонный сок и сахарную пудру.
  4. Переложите в две отдельные пиалы по 2 ст. л. глазури. В одну из них добавьте 1/2 ч. л. свекольного сока. В миску с основной массой добавьте воду.
  5. Густой белой глазурью нарисуйте контур печенья, ушек и хвоста. Жидкой белой глазурью залейте тельце. Розовой глазурью закрасьте хвост и уши. Под ушками выложите глазки из маковых зерен. Дайте глазури полностью застыть.

Video: Рецепты блюд на Пасху 2021

Блюда на Пасху 2021. Рецепты, которые обязательно пригодятся на Пасху

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