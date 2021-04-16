Судья кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский не только талантливый шеф-повар, спикер и бренд-амбассадор, но и ярый приверженец здорового образа жизни. Чтобы быть успешным и счастливым человеком, каждый должен ежедневно работать над собой. О личном списке правил здоровья Владимира Ярославского читайте в материале.

Список личных правил здоровья от Владимира Ярославского

Еда

Стараться максимально убрать из питания сахар и муку из пшеницы. Со вторым сложнее: попробуйте заменить хлеб и сладкое пастой из твердых сортов пшеницы. Также Владимир совершенно не советует и сам не ест маргарины. В идеале нужно стараться много не есть. Лучше принимать еду 3–4 раза в день. Во время мышечной сушки судья «МастерШеф. Профессионалы» убирает из рациона углеводы, животные жиры и переходит на зеленые салаты, рыбу или птицу.

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Последнее время склоняюсь к интервальному голоданию и к тому, что можно есть то, что хочется, но немного. Желательно просто уменьшить вес порции.

Спорт и сон

Ничто так не организовывает, как спорт и активный образ жизни. Для того, чтобы быть всегда в отличной форме, Владимир занимается спортом 5 раз в неделю. Если же нет возможности так часто заниматься, то как минимум 3 дня стоит уделить физическим нагрузкам. Также очень важно не забывать о нормированном графике сна.

Сон – особенно важная часть. Для меня идеально семь с половиной часов сна, с 00:00 до 7:30 утра. Но в редкие моменты отпуска первые несколько дней я отсыпаюсь по 10–12 часов. Но потом обязательно возвращаюсь в привычный ритм.

Здоровые отношения

Окружайте себя настоящими и позитивными людьми, которые разделяют ваши интересы и жизненные принципы. Очень важно – не жалея прощаться с теми, кто даже в работе ноет и вечно всем недоволен. Владимир убежден, что такие люди тянут нас на дно и разлагают коллектив.

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Учеба и новые знания

Важно развиваться и учиться новому всегда и у всех! Изучение иностранных языков развивает нейронные связи в мозге и убережет вас от болезни Альцгеймера. Также это отличный показатель интеллектуального и личностного развития.

Для того, чтобы быть особенным, необходимо собирать новую информацию у тех, кто тебе интересен в мире. Жизнь сейчас очень быстро меняется!

Позитивный настрой

Человеческий мозг отсекает 90% информации, а остальное дорисовывает, исходя из своего опыта. Если большая часть того, что мы видим вокруг себя, — это наши фантазии, так почему же не контролировать это?

Мечтайте, визуализируйте, придумывайте свой прекрасный мир, и все сбудется! Главное — правильно и позитивно выражать свои мечты!

Источник: Instagram yaroslavskyi_vova

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