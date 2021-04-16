Сегодня гаджеты занимают огромное количество нашего времени. Мы много часов проводим в телефоне: соцсети, переписка и разговоры. Общение вышло на новый уровень. Однако во время разговора по телефону мы не видим лица собеседника, а лишь слышим его голос. В таких случая очень сложно определить, говорят ли нам правду или врут. Но если знать, на что обращать внимание, то можно легко вычислить лжеца. Читайте в нашем материале основные признаки вранья по телефону.

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Для того, чтобы понять, врет ли вам человек по телефону, нужно обращать внимание на изменения в его речи. Что для собеседника норма? Как он говорит? Быстро или медленно, спокойно или тараторит, использует ли слова-паразиты или его речь чиста. Все эти знания просто необходимы, именно они и помогут определить, изменилось ли что-то. Если ваш друг всегда разговаривает спокойно, а тут вдруг начал запинаться или повторять одну и ту же фразу, это явный признак того, что он что-то утаивает.

Но что делать, если вы только знакомитесь по телефону с человеком? Ведь такие ситуации сейчас не редкость. На что обращать внимание? Начните разговор с обычных тем, чтобы ваш собеседник чувствовал себя расслабленным. Так вы сможете определить его тембр и манеру разговора. А дальше следуйте нашим советам и помните, что лжецы непоследовательны и склонны менять ответы.

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Как определить ложь по телефону

Человек, который пытается обмануть, часто не дает прямой ответ на поставленный вопрос. Ему свойственно переключаться с темы на тему или атаковать вас встречными вопросами.

Лжец во время разговора будет менять свою тактику. Если, например, в самом начале собеседник детально перечислял свои преимущества или навыки, а потом начал поверхностно или коротко отвечать на вопросы, то, скорее всего, он или врет, или у него был негативный опыт, о котором он умалчивает.

Пауза после вопроса также может свидетельствовать о лжи. Так, например, во время обсуждения темы собеседник отвечал быстро, а после определенного вопроса задумался, – это говорит о том, что либо он взял паузу, чтобы придумать ответ, либо вспоминает о своих проколах и ему нужно время, чтобы правильно сформулировать ответ.

Если во время разговора человек говорит медленно, а потом вдруг ускорился, скорее всего он занервничал или эта тема ему неприятна.

Тембр голоса также играет важную роль в определении лжи. Так, большинство людей во время вранья чаще говорят тише. Если же тембр голоса стал гораздо выше, то это свидетельствует о том, что собеседник нервничает.

Частые вздохи или запинки во время ответов на вопросы свидетельствуют о том, что эта тема собеседнику неприятна, он нервничает, а значит, у него был негативный опыт, о котором он мог умолчать.

Больше о том, как распознать ложь, вы узнаете в психологическом проекте «Детектор лжи».

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