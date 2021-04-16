Гороскоп на 17 апреля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому нужно сдерживать свои эмоции, а кому стоит получше обдумывать свой выбор? Читайте гороскоп на 17 апреля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам предстоит заниматься той работой, которая не принесет ни удовольствия, ни каких-то перспектив. Однако и такие трудности нужно научиться преодолевать.

Телец

Чтобы добиться успеха, не стоит рассказывать о своих планах окружающим. Всегда найдутся те, кто захочет все испортить. Учитесь рассчитывать только на себя.

Близнецы

Все вокруг будут вас раздражать. Вам захочется накричать на незнакомых людей и таким образом согнать свою злость. Однако звезды рекомендуют по возможности избегать конфликтов. Держите свои эмоции при себе.

Рак

Лучше посвятить день отдыху. Если это возможно, конечно. Постарайтесь по максимуму отдыхать и не бежать впереди паровоза. Вечером примите теплую ванну и выпейте бокал вина.

Лев

Звезды предостерегают от активности в сфере профессиональной деятельности. Беспричинные смены настроения, неожиданные перепады самочувствия могут осложнить достижение поставленных целей или привести к конфликту с окружающими вас людьми.

Дева

Это ваш день. Вы достигнете успеха в любом своем начинании. Ближе к вечеру у вас появится гениальная идея, однако не спешите о ней всем рассказывать. Спокойно продумайте план реализации. Только после этого расскажите начальству.

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Весы

Прекрасный день для реализации задуманного. Не упустите прекрасный шанс, чтобы провернуть выгодную финансовую сделку. Не бойтесь рисковать. Иногда это полезно.

Скорпион

Очень продуктивный день. На работе вас завалят работой, с которой вы легко справитесь, даже несмотря на мелкие стычки и конфликты с коллегами.

Стрелец

День стоит посвятить решению бытовых вопросов. Отложите на несколько дней все свои проблемы и заботы, которые связаны с душевными переживаниями.

Козерог

Вы слишком много времени и сил тратите на себя и свои желания. Однако вокруг есть еще люди, у которых есть также свои желания и потребности. Будьте более внимательны, ведь из-за своего эгоизма можете испортить отношения с родными.

Водолей

Ваша душа желает праздника. Однако не стоит бросаться в эмоции с головой. Иногда одно неверное решение или шаг может полностью испортить вашу жизнь.

Рыбы

Звезды предостерегают от активности в сфере профессиональной деятельности — любое дело потребует больших затрат времени и труда, однако результат все равно не оправдает ваших ожиданий. Вы не можете сделать все. Да и не должны.

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