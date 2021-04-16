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Евровидение-2021: участница от Мальты Destiny с песней Je Me Casse

16.04.2021

Мальта назвала исполнительницу, которая будет представлять свою страну на международном песенном конкурсе Евровидение-2021. Ею стала Дестини Чукуньере (Destiny Chukunyere). Певица исполнит песню «Je Me Casse» Детали в материале.

Евровидение 2020

В прошлом году на Мальте прошел песенный конкурс «X factor Malta», в котором победила Дестини Чукуньере. Поэтому певица автоматически стала представительницей своей страны на международном песенном конкурсе Евровидение в 2020-ом, а потом и в 2021 году.

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Дестини Чукуньере — мальтийская певица из Биркиркары. Девушка уже представляла свою страну на детском Евровидении в 2015 году, где заняла первое место с песней «Not My Soul».

Также накануне Дестини участвовала в британском шоу «Got Talent», где попала в полуфинал.

Песня, с которой девушка выступит на Евровидении в Роттердаме, называется «Je Me Casse».

Слушайте песню представительницы Мальты Destiny «Je Me Casse» с которой певица выступит на песенном конкурсе «Евровидение»-2021

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