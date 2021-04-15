Израиль назвал исполнительницу, которая будет представлять свою страну на международном песенном конкурсе Евровидение-2021. Ею стала Иден Ален (Eden Alene). Песня Иден, с которой она выступит в Роттердаме, называется «Set Me Free». Узнать больше интересного и послушать композицию «Set Me Free» можно в нашем материале.

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Иден Ален ‒ 21-летняя певица, которая родилась и выросла в Иерусалиме. Девушка покорила Израиль своим мощным голосом и впечатляющими выступлениями. Молодая исполнительница выступит на международном конкурсе с песней «Set Me Free», которая уже представлена на всех музыкальных площадках.

Уже будучи талантливой балериной, Иден начала уроки вокала в возрасте 11 лет. Вскоре она сменить пуанты на микрофон и сделать карьеру певицы.

Иден увлеклась поп-музыкой и легендами соула, такими как Бейонсе, Дженнифер Хадсон и Крис Браун. Сейчас ее музыкальное вдохновение приходит из самых разных источников, включая арабскую народную музыку, госпел и оперу. В подростковом возрасте она с энтузиазмом участвовала в местных хорах.

После службы в армии Иден переехала в Тель-Авив и приняла участие в двух крупнейших шоу талантов Израиля: X Factor Israel и The Rising Star. Она одержала победу в двух конкурсах! Помимо подготовки к Евровидению, Иден сосредоточена на своем дебютном альбоме.

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