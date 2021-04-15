С нетерпением ожидая показа новых коллекций, модницы надеются не только пополнить новинками свой гардероб, но и получить подсказки от стилистов. И первое, на что они обращают внимание, – это прически. Смотрите модные прически на средние волосы 2021 прямо сейчас!

Эффект мокрых волос

Несмотря на холодный сезон, мокрые волосы еще будут в топе трендов. Стилисты, не жалея средств для укладки, зачесывают волосы назад и разделяют их пробором.

В стиле ретро

Модные тенденции вновь устремились в прошлое – на подиуме властвовало ретро и можно было увидеть прически в стиле 20-х и 40-х годов ХХ века. Прически а-ля Жаклин Кеннеди вдохновили на творческие подвиги стилистов Marc Jacobs, Miu Miu и Lanvin.

Низкие хвосты

Модные женские прически могут меняться хоть каждый сезон, но элегантный конский хвост неизменно будет присутствовать в списке трендов. Осенью и зимой 2020―2021 дизайнеры Lacoste, Mugler и Brandon Maxwell словно сговорились – и все, как один, продемонстрировали низкие и гладкие варианты этой элегантной и лаконичной прически.

Прямой пробор

Добиться баланса в силуэте можно очень просто – достаточно разделить волосы строго по центру. Этот вариант подходит и для элегантных и гладких, и для слегка растрепанных причесок. Примеры – у Michael Kors, Oscar de la Renta и Max Mara.

Пучок

Модные прически на средние волосы всегда ограничены длиной прядей. Но сделать стильный трендовый пучок всегда можно! Самые интересные новинки – у Badgley Mischka и Rodarte.

Без пробора

Не можете решить, какой делать пробор – прямой или боковой? Стилисты брендов Balmain, Boss и Saint Laurent разрешили ваши сомнения – не делайте никакого! Просто уберите волосы назад – и у вас будет один из самых модных вариантов укладки.

Прически с челкой

Всего пару сезонов назад дизайнеры активно предлагали модницам очень коротенькую «детскую» челку. Потом маятник качнулся в другую сторону – и на подиумах появились модели с длинными челками, которые полностью закрывали брови. И вот, наконец, золотая середина – на следующий сезон стилисты рекомендуют челку на уровне бровей. Такие модные женские прически продемонстрировали Chloé, Off-White и Balenciaga.

Каре

Каре – по-прежнему одна из самых модных и популярных женских стрижек. Универсальная и многоликая, она идет практически всем – ведь вариантов каре очень много. Так что стоит всего лишь найти свой. А помогут в этом стилисты Chanel, Louis Vuitton и Ports 1961, которые продемонстрировали модные стрижки каре в самых разных версиях.

Модный цвет волос

Светловолосым девушкам стилисты предложили к зиме окрашивание в светло-пепельные оттенки и клубничный блонд, а брюнеткам стоит присмотреться к насыщенным оттенкам шоколада, коричневому мокко, а также черному цвету.

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