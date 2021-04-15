Кризис трех лет — первый и один из самых важных этапов развития ребенка. Однако порой родителям очень сложно его пережить: постоянные истерики, крики и негативизм сводят с ума. Именно так случилось с героиней одного из выпусков психологического реалити «Супермама» мамой-скрипачкой Катей: у ее двух дочерей настал непростой период. О том, как пережить это сложное время рассказал эксперт пор вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

Дмитрий Карпачев оценил методы воспитания творческой мамы-скрипачки Кати. Он заметил, что ее дочери-двойняшки как раз переживают кризис трех лет.

«Кризис трех лет ‒ интересный для детей, но сложный для родителей период. Дети пытаются проверить рамки дозволенного. При том задача родителей эти рамки установить, объяснить их детям, а также четко и последовательно их придерживаться, несмотря на все скандалы и истерики», — говорит Дмитрий Карпачев.

Однако Катя не очень хорошо справляется с этой задачей. Ее дочери очень сильно капризничали и не смогли поделиться игрушками. Более того, они даже устроили небольшую драку, на которую сама Катя никак не отреагировала. Дмитрий Карпачев считает такие действия недопустимыми:

«Три года ‒ это тот возраст, когда дети должны понимать, что их поведение может иметь последствия. Хороший поступок ‒ приятные последствия, плохой ‒ негативные. В воспитании детей это очень важно».

Также Дмитрий обратил внимание Катерины на то, что для трех лет речь ее девочек отстает от возрастных норм. Он посоветовал Кате обратиться за помощью к логопеду и исправить это. Ведь речь ‒ очень важна, и ее развитием нужно заниматься.

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