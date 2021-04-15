Гороскоп на 16 апреля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит ждать перемен в жизни, а кто должен решиться и сделать шаг навстречу новой жизни? Читайте гороскоп на 16 апреля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Прекрасный день. Вы сможете получить то, ради чего последнее время так упорно трудились. И даже мелкие неурядицы не смогут испортить вам настроение.

Телец

Замечательный день, который обещает много положительных эмоций и приятных сюрпризов. От конфликтов вас спасет чувство юмора и поддержка близких. Вечер проведите в кругу семьи.

Близнецы

Прекрасный день для того, чтобы закрыть важные проекты на работе. Если вы трудитесь в сфере ІТ, ожидайте дивидендов и финансового вознаграждения. Также можно спланировать небольшой романтический уик-энд со второй половинкой.

Рак

Вы хорошенько отдохнули. Так что пришло время с новыми силами браться за старые нерешенные дела. Приобретя опыт, вы с легкостью преодолеете все проблемы. Даже самые запутанные дела удастся решить в свою пользу.

Лев

Прекрасный день, чтобы закрепить полезные привычки. Сходите на пробежку или просто прогуляйтесь на свежем воздухе. Также вы найдете силы и время для учебы и достижения новых целей. Пришло время приятных перемен.

Дева

Чтобы войти в новый этап жизни, нужно решить все вопросы, которые не давали вам покоя последние несколько недель. Звезды советуют начать с уборки в доме: избавьтесь от ненужных вещей, а там и до людей время дойдет.

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Весы

В случае возникновения конфликтов и сложных ситуаций внутри семьи не стоит брать на себя решение всех вопросов. В конце концов не только вам это надо. Постарайтесь делегировать половину домашних обязанностей родственникам и побольше отдыхайте.

Скорпион

Одиноких представителей знака может ожидать приятное знакомство. Возможно начало новых многообещающих романтических отношений. Тем же, кто давно нашел свою вторую половинку, звезды советуют проявить как можно больше нежности и тепла.

Стрелец

Чтобы избежать неприятных ситуаций и финансовых потерь, лучше не принимать участия в сомнительных аферах. Не пытайтесь найти источник легких денег. Это чревато для вас негативными последствиями.

Козерог

Иногда, чтобы добиться успеха, стоит взять небольшую паузу. Не спешите и не ждите мгновенного результата. Всему свое время. То же самое можно сказать и в отношениях с любимым человеком: если будете сильно давить, можете остаться у разбитого корыта.

Водолей

Днем у Водолеев возможен общий упадок сил из-за длительного отсутствия отпуска. Чтобы восстановиться, лучше всего взять небольшую паузу и уехать на несколько дней из дома, чтобы насытиться положительными эмоциями. После этого можно опять смело идти в бой.

Рыбы

Чтобы начать новые перспективные романтические отношения, вам стоит прервать все старые связи. Бывшие на то и бывшие, что должны оставаться в прошлом. К тому же одновременно на двух стульях усидеть очень сложно. Пора сделать выбор. Так что не тяните кота за хвост, иначе страдать потом будете только вы.

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