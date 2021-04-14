Вы обладательница длинных красивых волос? Не сомневаемся, что вам наскучили однообразные прически в виде хвоста или распущенных локонов. В нашем материале вы найдете примеры модных причесок 2021 года на длинные волосы.

Казалось бы, что мы можем сделать со своими длинными волосами без мастера по прическам? Редакция STB.UA собрала несколько примеров, которые помогут вам разнообразить свои образы. Для этого вам понадобятся ваши ручки, несколько заколок, резинка или платок.

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Самый простой и верный способ убрать волосы с лица, но при этом оставить их распущенными — это подколоть на затылке передние пряди. Сделать это можно массивными красивыми шпильками или заколками.

Также можно собрать низкий хвост, подвязав его крупным бантом или платком.

Не бойтесь украшать пряди локонами. Смело подкручивайте кончики и собирайте их в хвост.

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Более дерзкий и смелый образ с хвостом можно создать с внедрением мелкий косичек. Вариант представлен на фото.

А что, если низкий хвост заплести в косу? Казалось бы, такой старый пример причесок. Но все новое — это хорошо забытое старое.

Вариант с колосками покажется довольно простым. Поэтому предлагаем два колоска переплести друг с другом и закрепить внизу невидимой резинкой.

Вы можете смело экспериментировать с украшениями, накруткой, сборкой в пучки или плетением. Любой вариант будет выглядеть стильно, если у вас здоровый и ухоженный волос. Старайтесь уделять время кончикам и помогать питаться корням.

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