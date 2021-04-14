Лунный календарь садовода-огородника на апрель 2021 года поможет правильно спланировать работу с почвой и растениями. Каждому садоводу и огороднику предстоит проделать немало манипуляций для получения щедрого урожая в этом году. Когда лучше всего начать? Какие дни благоприятные? Узнайте в нашем лунном календаре садовода-огородника на апрель 2021 года.

Больше по теме: Лунный календарь удачных дней на 2021 год

1 апреля — продолжается 19 лунный день, убывающая Луна в знаке Стрелец. Прореживаем всходы. Высаживаем лук, чеснок, картофель, пересаживаем и высаживаем декоративноцветущие растения, однолетники. Полив растений проводить с особой осторожностью. Необходимо провести осмотр растений на наличие вредителей и, при необходимости, принять нужные меры.

2 апреля — 20 лунный день, убывающая Луна в знаке Стрелец. Считается сухим знаком, отвечающим за плоды. Подходит для посадки чеснока, лука, картофеля, редиса, моркови, свеклы, редьки, репы. Как и в предыдущий день, можно заняться посадкой черенков и посевом семян. Если, например, вы не пересадили кактусы зимой, этот день подойдет идеально. Продолжаем борьбу с вредителями. Полив растений умеренный.

3 апреля — 21 лунный день, убывающая Луна в знаке Козерог. Очень похож на знак Тельца – такой же плодородный и подходящий для посева, посадки и пересадки всех растений, однако более сухой. Редкий случай, когда можно сажать практически все. Знак придает растениям выносливость к заморозкам и вредителям, корневая система крепкая. Посеянные в знак Козерога растения дают урожай в виде плодов средних размеров с хорошей лежкостью.

4 апреля — 22 лунный день, третья четверть, Луна в знаке Козерог. Показана пересадка любых видов растений. Можно заняться посевом семян, пересадкой или высадкой рассады комнатных растений, в том числе в теплицы и цветники.

5 апреля — 23 лунный день, убывающая Луна в знаке Козерог. Продолжаем работы, начатые в предыдущие дни.

6 апреля — 24 лунный день, убывающая Луна в знаке Водолей. Прополка, вспашка, рыхление, прореживание всходов, мульчирование, уничтожение вредителей.

7 апреля — 25 лунный день, убывающая Луна в знаке Водолей. Самые неблагоприятные дни для посева, посадки и пересадок. Семена не прорастут, высаженная рассада будет плохо приживаться, плоды будут трескаться и плохо храниться. Зато в этот день можно проводить пикировку и прищипывание растений. Идеальный день для селекционеров – для получения нового материала или сорта. Показаны формирование кроны, вспашка, рыхление, прореживание всходов, мульчирование.

8 апреля — 26 лунный день, убывающая Луна в знаке Рыбы. Плодородный и влажный знак, в этот день посеянные семена дадут дружные всходы, крепкую рассаду и сочные плоды, которые, впрочем, плохо хранятся. В эти дни лучше садить то, что не будет долго храниться и пойдет на приготовление летних блюд или консервации: любую зелень, огурцы, помидоры, сладкий перец, синенькие, кабачки и т. д.

9 апреля — 27 лунный день, убывающая Луна в знаке Рыбы. Занимаемся посадкой картофеля, лука, редиса, редьки. Также можно высадить капусту. Сеем цветы и высаживаем рассаду овощей.

10 апреля — 28 лунный день, убывающая Луна в знаке Овен. Рекомендуют в этот день не заниматься посадками (можно посеять только зелень), лучше посвятить это время прополке и борьбе с вредителями.

11 апреля — 29 лунный день, убывающая Луна в знаке Овен. Работа в теплице. Профилактика и обработка растений от вредителей.

12 апреля — новолуние, 1 лунный день, 2 лунный день, Луна в знаке Овен. Высаживаем зелень – лук, петрушку, тархун, укроп и т. д. Прореживаем всходы, выполняем обрезку, подкармливаем рассаду.

13 апреля — 3 лунный день, растущая Луна в знаке Телец. Замачиваем и проращиваем семена, сеем баклажаны, огурцы, кабачки, томаты, горох, зелень, перец, капусту, бахчевые.

14 апреля — 4 лунный день, растущая Луна в знаке Телец. Один из самых плодородных знаков. Можно сеять, сажать, пересаживать практически все растения, но самые благоприятные прогнозы на посадку при растущей Луне: помидоров, огурцов, капусты, тыквы, бахчевых, бобовых, любой зелени, перца, синеньких, кабачков, в общем – любых надземных растений.

15 апреля — 5 лунный день, растущая Луна в знаке Близнецы. Если позволяют погодные условия, высаживают землянику и клубнику, розы. Удачный день для борьбы с вредителями и сорняками. Показана любая обработка земли.

16 апреля — 6 лунный день, растущая Луна в знаке Близнецы. В этот день, кроме посадки клубники и земляники на семена или высадки рассады, ничего не рекомендуется сеять и садить. Лучше заняться прополкой грядок, а также идеальное время для полива и опрыскивания растений.

17 апреля — 7 лунный день, растущая Луна в знаке Близнецы. Работы, перечисленные 15 и 16 апреля.

18 апреля — 8 лунный день, растущая Луна в знаке Рак. Плодородный и влажный знак, т. к. Луна растущая. Особенно благоприятно это время для посева и высадки семян или рассады арбузов, дынь, томатов, огурцов, тыквы, сладкого перца, синеньких, всех бобовых, капусты, садовых и комнатных растений, лука и чеснока на зелень.

19 апреля — 9 лунный день, растущая Луна в знаке Рак. Хороший день для посадки клубневых, корнеплодных и стручковых растений, даже несмотря на то, что Луна растущая. Поэтому можно сеять и садить фасоль, горох, бобы, чечевицу, картофель, свеклу, морковь, редис, репу, огурцы, патиссоны, тыкву, дыни, помидоры, арбузы, высаживать клубневые цветы, а также розы, укоренять черенки.

20 апреля — 10 лунный день, первая четверть, Луна в знаке Лев. Занимаемся прополкой и рыхлением грядок, выполняем обрезку фруктовых деревьев и ягодников. Обрабатываем сад от вредителей.

21 апреля — 11 лунный день, растущая Луна в знаке Лев. Неблагоприятный день для посадок, но удачный для обработки сада от вредителей.

22 апреля — продолжается 12 лунный день, растущая Луна в знаке Лев. В эти дни можно высаживать фруктовые деревья – яблони, груши, черешню и т. д., кусты малины, смородины, виноград. Осуществляем подготовку грядок, обрезку сухих веток в саду.

23 апреля — 13 лунный день, растущая Луна в знаке Дева. Сеем газон, закладываем цветники, высаживаем деревья и выполняем прививки. Вносим необходимые удобрения.

24 апреля — 14 лунный день, растущая Луна в знаке Дева. Знак зодиака Дева влияет на корень растения. Дни подходят для посева, посадки и пересадки любых декоративных растений, в том числе и комнатных. Идеальное время для выращивания лекарственных цветов и трав. А вот с посевом и посадкой овощей придется подождать.

25 апреля — 15 лунный день, растущая Луна в знаке Весы. В этот день можно высадить рассаду огурцов, патиссонов, тыкву, лук на зелень, цветную капусту и позднюю, укоренять черенки.

26 апреля — 16 лунный день, растущая Луна в знаке Весы. Замачиваем семена. Хорошее время для посадки картофеля, репы, редьки, моркови, свеклы, бахчевых культур, тыквы, кабачков, лекарственных растений. Сеем семена салата, капусту всех видов. Можно сделать прививки кустов и деревьев.

27 апреля — 17 лунный день, полнолуние в 06:31. Луна в знаке Скорпион. Ухаживаем за растениями, прореживаем всходы, боремся с вредителями, обрезаем сухие веточки на кустах и деревьях. А вот посадки запрещены.

28 апреля — 18 лунный день, убывающая Луна в знаке Скорпион/Стрелец. Прореживаем всходы. Высаживаем лук, чеснок, картофель, пересаживаем и высаживаем декоративноцветущие растения, однолетники.

29 апреля — 19 лунный день, убывающая Луна в знаке Стрелец. Считается сухим знаком, отвечающим за плоды. Подходит для посадки чеснока, лука, картофеля, редиса, моркови, свеклы, редьки, репы.

30 апреля — продолжается 19 лунный день, убывающая Луна в знаке Стрелец. Работы, перечисленные 28 и 29 апреля.

Кроме посадки растений в грунт и на рассаду, в апреле нужно проделать еще ряд работ: закаливание мартовской рассады и обработка ее от вредителей. Нужно позаботиться о клубнике, разрыхлить почву и избавить ее от сухих листов. Плодовые кустарники подлежат обрезке. А фруктовые деревья необходимо подкормить и привить. Плодотворная работа в апреле вознаградит дачников и принесет им богатый урожай.

Больше по теме: Выходные в апреле 2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.