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Ламинирование волос в домашних условиях: советы от экспертов Все буде добре

14.04.2021

Весной волосы становятся сухими и теряют блеск. Многие женщины идут решать эту проблему в салон красоты, где отдают за процедуру профессионального ламинирования большие деньги. Однако подобного эффекта можно легко добиться с помощью ламинирования волос в домашних условиях. Как сделать ламинирование волос в домашних условиях? Читайте пошаговую инструкцию от экспертов Все буде добре.

ламинирование волос

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Главное — знать маленькие хитрости, которые помогут сделать волосы здоровыми, послушными и блестящими, как у моделей с обложек глянцевых журналов. Читайте пошаговый рецепт маски с желатином для эффекта ламинирования волос, а также шампуня, который усилит эффект!

Шампунь для ламинирования волос в домашних условиях

ламинирование волос

  1. Сперва займитесь приготовлением шампуня с желатином.
  2. Поделите эту смесь пополам.
  3. Одну часть смешайте с детским или органическим шампунем в пропорции 1:1.
  4. Нанесите на волосы, затем покройте волосы полиэтиленом. Для лучшего эффекта укутайте волосы поверх полиэтилена полотенцем.
  5. Через 40-120 минут смойте шампунь теплой водой. Промокните полотенцем лишнюю влагу.
  6. Не растирайте волосы полотенцем, а только слегка промокните.

Приготовление маски с желатином для эффекта ламинирования волос

ламинирование волос

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  1. Желатина не должно быть больше, чем кондиционера. Иначе возможен обратный эффект
  2. Нанесите на волосы, затем покройте волосы полиэтиленом на 40-120 минут.
  3. Затем смойте теплой водой.
  4. Высушите волосы естественным способом — без фена.

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Процедуру домашнего ламинирования можно делать раз в месяц. А результат уже после первого применения превзойдет все ваши ожидания!

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