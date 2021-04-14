Гороскоп на 15 апреля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит быть повнимательнее и не давать непрошенных советов, а кто может смело идти в новую жизнь? Читайте гороскоп на 15 апреля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вас ждет достаточно сложный день. Вероятны серьезные конфликты и выяснения отношений. Звезды советуют не рубить с плеча и не принимать поспешных решений. Эмоции — не лучший способ решать серьезные вопросы.

Телец

Звезды предостерегают представителей знака от необдуманных финансовых операций и переговоров. Также Тельцам стоит остерегаться случайных знакомств.

Близнецы

Ваша завышенная самооценка может стать причиной серьезного конфликта на работе. Проблема в том, то вы не слышите других людей и не считаетесь с их мнением. Измените это, иначе будете только страдать.

Рак

Прекрасный день для достижения новых целей в бизнесе. Вы можете приобрести новые полезные знакомства или найти новых партнеров. Избегайте пустых разговоров и дел, связанных с чуткостью.

Лев

Вы поставили перед собой очень много классных целей и задач. Однако не спешите воплощать в реальность все и сразу. Иначе быстро перегорите или потеряете все накопленные силы. Только грамотный тайминг поможет добиться хорошего результата.

Дева

С самого утра вы полностью погрузитесь в решение бытовых вопросов. Есть шанс немного улучшить условия проживания, однако не стоит тратить на это все свои сбережения. Стоит более тщательно контролировать свои расходы, иначе можно легко оказаться в долговой яме.

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Весы

К вам могут обратиться за помощью дальние родственники. Однако не стоит сломя голову бросаться на амбразуру и грудью защищать людей, которых вы не видели длительное время. Остерегайтесь незнакомцев и следите за всем, что говорите.

Скорпион

Вам стоит быть очень внимательными. Из-за усталости можете не замечать важных вещей. А тут и до ошибок недалеко. Звезды советуют не вступать в конфликты и не навязывать окружающим свое мнение.

Стрелец

Прекрасный день для активного отдыха и развлечений. Есть вероятность получения неожиданной финансовой прибыли. Звезды советуют потратить эти деньги на себя.

Козерог

Прекрасный день, который сулит неожиданное знакомство и романтические свидания. Вы наконец-то отыскали свою гармонию и теперь смело можете двигаться вперед, в новую счастливую жизнь.

Водолей

День обещает быть трудным. Обманы, иллюзии в партнерских отношениях, мнительность могут стать причиной резких, необдуманных поступков. В критические моменты главное ― не терять самообладания.

Рыбы

День серьезных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими вас людьми. Подумайте, стоит ли продолжать нездоровые отношения? Возможно, есть смысл двигаться дальше, к чему-то новому?

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