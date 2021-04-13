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Выходные в мае 2021

13.04.2021

Сколько будет выходных дней в мае 2021 года в Украине? В этом месяце нас ждут дополнительные выходные, а этот факт не может не радовать, учитывая сложную ситуацию с коронавирусом и нынешний жесткий карантин во многих областях нашей страны.  Май 2021 подарит украинцам не только долгожданный отдых, но и настоящее тепло.  Читайте в материале, сколько украинцы будут отдыхать в мае

выходные 2021

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Выходные в мае 2021

В мае 2021 украинцев ждут дополнительные выходные. Так, 1 мая в нашей стране отмечается официальный праздник День труда. Поскольку этот день является субботой, выходной переносится на ближайший рабочий день на понедельник. Следовательно, 3 мая выходной.

А вот 2 мая в нашей стране будет еще один праздник Воскресение Христово. Он отмечается в воскресенье, поэтому выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. То есть в этом году дополнительным выходным будет также и 4 мая. А это значит, что всех украинцев ждет настоящий подарок выходные дни с 1 по 4 мая включительно.

выходные 2021

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Но на этом праздники не заканчиваются. Так, уже 9 мая в воскресенье традиционно будет отмечаться День Победы. Поскольку праздник совпадает с выходным днем, то следующий день после него также станет нерабочим. А это значит, что 10 мая понедельник также будет выходным. Таким образом украинцы получат еще три выходных дня: с 8 по 10 мая включительно.

Всего в мае 2021 года в Украине будет 18 рабочих дней и 13 выходных.

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