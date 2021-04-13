Вербное воскресенье 2021 приходится на 25 апреля. Этот праздник принято отмечать в последнюю неделю перед Пасхой 2021. Читайте о том, какая у него история и как правильно провести этот день.

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Вербное воскресенье еще называют Входом Господним в Иерусалим. Согласно Священному Писанию, в этот день Иисус Христос въехал в Иерусалим. Его прибытие очень широко и празднично приветствовалось людьми. Все, кто встречал его в этот день, ждали, что Сын Господень исправит всю несправедливость в мире и восстановит благополучие, процветание людей.

Толпа людей встретила Иисуса. Все радовались и ликовали, пели песни. А также собравшиеся обмахивали Христа пальмовыми ветвями. Отсюда у нас произошел обычай в Вербное воскресенье использовать ветви вербы: эти деревья у нас отождествляются с пальмами, так как расцветают одними из первых.

Если задуматься, то Вербное воскресенье не только торжественный и светлый праздник. Этот день также является одним из самых грустных и трагичных в православной церкви. Ведь практически все те, кто приветствовал Иисуса в Вербное воскресенье, уже через несколько дней били его и бросали в него камнями с криками ярости, требуя, чтоб его распяли.

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Как празднуют Вербное воскресенье?

В субботу перед Вербным воскресеньем в православных церквях проводится Всенощное бдение. Все верующие в этот вечер идут на службу с вербными (ивовыми) ветками в руках. Служители церкви окропляют ветви прихожан святой водой. В честь входа в Иерусалим Иисуса верующие стоят с зажженными свечами до конца служения.

В воскресенье, на следующий день, принято вновь приходить в церковь, чтобы ещё раз освятить вербные ветви. Те, кто не смог прийти в церковь в субботу, также могут посетить службу в Вербное воскресенье и освятить свои веточки вербы.

Считается, что в праздник Вербное воскресенье необходимо находиться в кругу близких и родных, желательно в окружении семьи. Также лучше, чтобы в этот праздник вы были в тихой и спокойной обстановке, потому что ещё идет Великий пост.

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В этот день необходимо молиться, думать о Боге, очистить свою душу и тем самым подготовиться к великому празднику Пасхи.

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