На Евровидении-2021 Молдову представит Наталья Гордиенко с песней «Sugar», которую девушка представила в марте этого года. Подробности – далее в материале!

На Евровидении-2021 Молдову будет представлять Наталья Гордиенко. Певица выиграла Нацотбор еще в 2020 году, поэтому была приглашена представлять страну на конкурсе и в 2021-ом. Она исполнит песню «Sugar».

С 2005 года Наталья является солисткой группы Millennium. В том же году они заняли третье место в национальном отборе Молдовы на конкурс песни Евровидение. Год спустя Наталья снова участвовала в конкурсе. Вместе с Arsenium она спела песню «Loca», и они заняли 20 место в финале.

Известно, что 20 участников приняли участие в финале «O Melodie Pentru Europa» – национальном отборе Молдовы на Евровидение. В этом списке – несколько известных лиц, знакомых фанатам Евровидения.



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