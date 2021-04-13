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Ольга Лукьяненко: топ-5 неожиданных фактов об актрисе сериала «Папаньки»

13.04.2021

Любимейший семейный сериал «Папаньки» от создателей «Дизель Студио» продолжает нас радовать новыми смешными сериями. Каждого героя сериала с трепетом и любовью сыграли профессиональные актеры. Одна из них Ольга Лукьяненко, которая каждый день с понедельника по четверг в 20:15 удивляет зрителей своей непревзойденной игрой. Читайте топ-5 неожиданных фактов об актрисе сериала «Папаньки» Ольге Лукьяненко прямо сейчас.

  1. Ольга Атанасова (Лукьяненко) — актриса театра и кино. Именно ту самую Ольгу Лукьяненко мы помним из сериала «Кадетство», где она сыграла  Ксению — любимую девушку персонажа Бориса Корчевникова, суворовца Синицина. Тогда актриса не подозревала, сколь высокий рейтинг будет у этого проекта. Сериал, рассказывающий о буднях обитателей суворовского училища, завоевал сердца миллионов зрителей. Полюбилась публике и героиня Лукьяненко — умная, рассудительная, знающая себе цену девушка.
  2. Кроме съемок в популярных фильмах и сериалах 35-летняя актриса  востребована еще и в театре! Еще будучи студенткой Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого, амбициозная девушка успешно дебютировала на сцене столичного академического Театра на левом берегу Днепра. 
  3. В это сложно поверить, но в детстве Ольга, в отличие от своих сверстниц, вовсе не мечтала о сцене. Родители актрисы также не подозревали, что их горячо любимое чадо в будущем будет блистать на телеэкранах. Правда, Ольга с юношеских лет проявляла интерес к миру искусства и, чтобы реализовать творческие амбиции в жизни, участвовала в школьных концертах.
  4. Во время съемок в сериале «Кадетство» в симпатичную барышню влюблялись чуть ли не все присутствующие на съемочной площадке настоящие суворовцы, но ни с одним из них серьезных отношений у харизматичной блондинки не было.
  5. Молодая актриса имеет маленькую принцессу — дочку Адель. Она воспитывает ребенка вместе с супругом Сергеем. 

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