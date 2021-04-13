Гороскоп на 14 апреля 2021 года поможет определиться с правильным решением. Кому стоит ждать перемен в жизни, а кто должен посвятить весь день работе? Читайте гороскоп на 14 апреля 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Вам стоит обратить внимание на свое питание. Откажитесь от вредной пищи. А еще лучше, проконсультируйтесь с гастроэнтерологом, если чувствуете, что могут возникнуть проблемы с пищеварением.

Телец

День будет не из легких. Конфликты и ссоры на работе испортят вам настроение. Звезды советуют абстрагироваться и не принимать близко к сердцу колкие замечания недоброжелателей.

Близнецы

В сложных ситуациях обратитесь за поддержкой к близким. В них вы найдете утешение и силы двигаться дальше. К вечеру вас ждут приятные новости.

Рак

Если вы хотите добиться успеха, вам стоит начинать работать в этом направлении. Помните: под лежачий камень вода не течет. Так что действуйте.

Лев

Вы полны решительности и желания изменить свою жизнь к лучшему. Не пытайтесь сразу перевернуть все с ног на голову. Только постепенно сможете наладить свою жизнь.

Дева

Вам стоит полностью посвятить день работе. У вас накопилось много дел, которые стоит завершить до конца недели. Не отвлекайтесь на пустые разговоры.

Больше по теме: Прогноз астрологов на 2021 год

Весы

У вас могут возникнуть мелкие конфликты с любимым человеком. Не рубите с плеча. Постарайтесь выслушать вторую половинку. И не забывайте про компромисс.

Скорпион

Вам стоит обратить внимание на свои финансовые расходы. Вы слишком много тратите, из-за этого постоянно берете деньги в долг. Будьте благоразумны и не совершайте необдуманных покупок.

Стрелец

Не стоит лезть в чужие отношения. Даже из самых чистых и светлых побуждений. Благими намерениями вымощена дорога в ад, так что просто отстранитесь и не давайте непрошеных советов.

Козерог

С самого утра ваши родственники или коллеги попытаются свалить на вас все свои дела. Проявите немного эгоизма и не берите на себя чужие заботы.

Водолей

Вы немного растеряны, так как не получили того, чего так хотели. Однако это не значит, что нужно впадать в уныние. Возможно, еще просто не ваше время. Научитесь ждать.

Рыбы

Велика вероятность, что вы попадете под горячую руку начальства или близкого друга. Не принимайте близко к сердцу все сказанное ими. На самом деле они так не думают. Так что не заостряйте внимание, а то испортите себе и настроение, и самооценку.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.