Андрей Фединчик: топ-5 неожиданных фактов об актере сериала «Папаньки»
13.04.2021
Сегодня на телеканале СТБ выйдут 2-3 серии третьего сезона сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». Зрителям осталось увидеть еще много серий любимой семейной истории. А пока читайте топ-5 неожиданных фактов об актере сериала «Папаньки» Андрее Фединчике.
- Кроме множества ролей в сериалах и фильмах, не так давно актер исполнил главную роль в популярной картине «Зоя» на телеканале СТБ.
- Андрей Фединчик родился не в Украине. Актер появился на свет 25 февраля 1985 года в Улан-Баторе, Монголия.
- Мало кто знает, но пристрастие к спорту у Фединчика появилось с самого детства! В юности он посещал уроки танцев, а также спортивные секции. Хорошо проявил себя в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, футболе и даже в восточных единоборствах.
- Известно, что Андрей Фединчик счастлив в браке со своей любимой женой Наталкой Денисенко. Его избранница — известная украинская киноактриса. Влюбленные познакомились на съемочной площадке. По их словам, совместная работа настолько сблизила, что экранный роман перерос в искреннюю любовь.
- У Андрея Фединчика есть маленький ребенок. Осенью 2017 года у пары родился сын, которого назвали Андреем.
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