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Андрей Фединчик: топ-5 неожиданных фактов об актере сериала «Папаньки»

13.04.2021

Сегодня на телеканале СТБ выйдут 2-3 серии третьего сезона сериала «Папаньки» от создателей «Дизель Студио». Зрителям осталось увидеть еще много серий любимой семейной истории. А пока читайте топ-5 неожиданных фактов об актере сериала «Папаньки» Андрее Фединчике.

  1. Кроме множества ролей в сериалах и фильмах, не так давно актер исполнил главную роль в популярной картине «Зоя» на телеканале СТБ.
  2. Андрей Фединчик родился не в Украине. Актер появился на свет 25 февраля 1985 года в Улан-Баторе, Монголия.
  3. Мало кто знает, но пристрастие к спорту у Фединчика появилось с самого детства! В юности он посещал уроки танцев, а также спортивные секции. Хорошо проявил себя в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, футболе и даже в восточных единоборствах. 
  4. Известно, что Андрей Фединчик счастлив в браке со своей любимой женой Наталкой Денисенко. Его избранница — известная украинская киноактриса. Влюбленные познакомились на съемочной площадке. По их словам, совместная работа настолько сблизила, что экранный роман перерос в искреннюю любовь. 
  5. У Андрея Фединчика есть маленький ребенок. Осенью 2017 года у пары родился сын, которого назвали Андреем.

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