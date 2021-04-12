Каждую весну христиане всего мира задаются вопросом: какого числа Пасха? В 2021 году светлый праздник выпадает на 2 мая. Почему мы ежегодно не знаем, когда Пасха? Как определяется день празднования? На все эти вопросы мы ответим в нашем материале!

Для христиан Пасха считается самым важным праздником. Ведь в этом дне заключается вся суть христианства. Если вы не знаете, почему каждый год дата Пасхи меняется, то ответ прост — этот церковный праздник считается переходящим.

Также полезно знать, что дата празднования Пасхи каждый год высчитывается по лунно-солнечному календарю. Единственное, что в дни Пасхи не меняются из года в год. Ее празднуют в воскресный день.

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Почему Пасха празднуется каждый год в разные дни?

Правила вычисления дня, когда праздновать Пасху, были определены в 3 веке Александрийской церковью. Какого числа Пасха в 2021 году, определялось все по тому же старому методу:



Во-первых, святыми отцами было строго решено, что христианская Пасха должна праздноваться только после еврейской. Во-вторых, праздновать Светлый день необходимо строго в первое же воскресенье после полнолуния. В-третьих, Пасха не может наступать раньше, чем весеннее равноденствие. И четвертый принцип: Пасха не может праздноваться после 25 апреля (8 мая по григорианскому календарю).

От даты празднования Пасхи также зависит и то, когда начнется Великий пост.

Теперь вы знаете, какого числа Пасха в 2021 году и как высчитывается дата празднования. Хорошо, что в наше время с помощью интернета в любой момент можно найти эту знаменательную дату, которую так любят праздновать в Украине.

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