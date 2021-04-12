Гороскоп на 13 апреля 2021 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кому стоит быть более сдержанным, а кто может кардинально изменить свою жизнь? Читайте гороскоп на 13 апреля от экстрасенсов СТБ.

Овен

Звезды советуют чуть больше времени уделять своим близким. Вы сдерживаете эмоции. Не стоит этого делать. Возможно, родным людям не хватает от вас тепла.

Телец

Вам стоит быть более внимательными и сдержанными. Если у вас что-то не получается, не стоит психовать и крушить все на своем пути. Спокойно разберитесь с вопросами и попытайтесь исправить ситуацию.

Близнецы

Вам стоит отказаться от поездок и командировок. Есть смысл поработать дома. Если переездов не избежать, постарайтесь быть как можно более внимательными.

Рак

Обратите внимание на операции с деньгами. Пересчитывайте крупные суммы несколько раз. Есть риск попасться в лапы мошенников и потерять немалые деньги.

Лев

Если вы хотите, чтобы ваши планы и мечты стали реальностью,перестаньте о них распространяться. Держите язык за зубами и идите к цели.

Дева

Прекрасный день, чтобы заняться духовными практиками. Почитайте соответствующую литературу, сходите на йогу. Если хорошо поразмыслите и сможете заглянуть в свою душу, найдете ответы на важные вопросы.

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Весы

Прекрасный день. С самого утра вас будет ждать приятный сюрприз. Вам с легкостью удастся решить сложные вопросы, которые могут возникнуть как на работе, так и дома.

Скорпион

Вам стоит быть очень внимательными. Есть вероятность возникновения серьезного конфликта на работе. Если вы будете слишком красноречивы и нетерпеливы, то вопрос решиться не в вашу пользу.

Стрелец

С самого утра вы почувствуете необычайную легкость и желание свернуть горы. Однако к обеду ваши силы иссякнут. Чтобы дожить до вечера в ресурсе, звезды рекомендуют не спешить и не браться за несколько дел одновременно.

Козерог

Правило дня: в любой непонятной ситуации старайтесь не паниковать и не принимать поспешных решений. Возьмите паузу и хорошенько поразмыслите. Ответ придет сам собой. Не стоит гнать лошадей, а то дров наломаете.

Водолей

Вы готовы броситься в бой и защищать как свои права, так и права близких людей. Однако в случае возникновения конфликта ― а такая вероятность существует ― вас сделают крайним. Так что держите эмоции под контролем.

Рыбы

Прекрасный день для кардинальных перемен в жизни. И пускай на дворе локдаун, это вам не помешает сменить работу или уйти из нездоровых отношений. Вам все под силу.

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