Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года расскажет, какие повороты судьбы уготовили звезды для каждого знака зодиака. Кому можно смело начинать новую жизнь или новое дело, а кто должен обратить внимание на свою вторую половинку? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

В центре внимания Овнов на этой неделе будут отношения с коллегами, руководством и всеми теми, кто стоит выше вас по возрасту или положению. Желательно отказаться от инициатив в тех вопросах, которые лежат вне зоны вашей компетенции. Это касается и работы, и личной жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем.

Телец

Тельцам нужно обратить внимание на собственное здоровье. Исключите физические нагрузки, избегайте всего, что расстраивает и нарушает душевный комфорт. Малейшие отклонения от привычного образа жизни негативно скажутся на самочувствии. Психологическую помощь и поддержку во всех начинаниях окажут родные люди.

Близнецы

У рожденных под знаком Близнецов главные события этой недели развернутся на работе. Вам даруется полная свобода действий во всем, за что бы вы ни взялись. Все, чего желаете, исполнится по первому требованию. Постарайтесь грамотно распорядиться этим даром. Не желайте слишком многого и учитывайте интерес тех, кто находится рядом.

Рак

Судьбоносных перемен не ожидается, но то, что произойдет в эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной станет неожиданное признание любимого человека или поступок ребенка. В этот период неплохо задуматься, не слишком ли вы увлеклись собственными интересами и не позабыли ли о близких.

Лев

Ожидается творческий во всех смыслах период. Вы буквально будете купаться в любви родных людей, возлюбленных, друзей и подруг. И все это поможет вам успешно справиться с трудными задачами, которые придется решать на работе. Молодым девушкам звезды обещают романтическое знакомство.

Дева

Энергии будет много, и чтобы чувствовать себя в отличной форме, ее обязательно нужно использовать по назначению. Хорошо бы заняться решением семейных вопросов, которые откладывались до лучших времен. А у свободных женщин есть отличный шанс окончательно и бесповоротно потерять свою свободу.

Весы

Постарайтесь жить здесь и сейчас. Ничего не планируйте на эту неделю, поскольку планы могут часто меняться по не зависящим от вас причинам. Предстоит много поездок как по личным, так и по рабочим делам. Только не забывайте отдыхать! Побалуйте себя спа-процедурами и новой прической.

Скорпион

Успех во всех сферах жизни сейчас во многом зависит от вашей активности. Поэтому действуйте! Не бойтесь ошибиться и попасть мимо цели. Придерживайтесь принципа: попытка — не пытка. Отличное время, чтобы показать себя во всей красе — и на работе, и в любви. Не стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

Стрелец

Грандиозных рабочих планов не стройте, держите безопасную дистанцию в отношениях с любимыми и друзьями. Лучше всего в это время заняться собой, своим физическим и душевным здоровьем.

Козерог

Девиз предстоящей недели: «Риск — благородное дело». У вас будут отличные шансы на успех во всем, что бы вы ни задумали. Ожидаются судьбоносные перемены, которые коснутся финансов, любви и дружбы. Правда, придется пересмотреть некоторые свои убеждения и ценностные приоритеты.

Водолей

Беспокойное и хлопотное время. Вероятно, вас будут терзать сомнения. На одной чаше весов окажутся карьера и социальный успех, а на другой — любовь и семейное благополучие. Придется отдать чему-то предпочтение. В принятии решений опирайтесь на то, что подсказывает сердце.

Рыбы

Хороший период для успешных начинаний, особенно в профессиональной и финансовой сферах. Однако для этого во всех делах вам нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь исключительно на себя. К посторонней помощи прибегайте в крайних случаях и принимайте ее только от близких людей.

Читайте нас также в Viber и Telegram.