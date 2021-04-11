Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 12 апреля 2021 года. Как правильно провести понедельник? Узнайте в астрологическом прогнозе на 12 апреля 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

12 апреля Овну предстоит проявить изобретательность и навыки, которые он уже приобрел в новой работе. Конечно же, в робота превращаться не нужно. Творческая жилка тоже должна присутствовать, чтобы не выдохнуться. Скакать галопом в быту не вздумайте. Понадобится терпение и внимательность, чтобы ликвидировать недочеты.

Телец

Телец из любой сложной ситуации выйдет сухим. Пусть это не водная, а техническая стихия, все равно плавайте профессионально. Окрыленный какой-то давней мечтой, сможете реализоваться в личной жизни. Человек, с которым завяжется знакомство, почти парализует своим умом и красотой. Такое сочетание качеств встречается редко, цените момент.

Близнецы

На мелкие промахи в быту и работе Близнецам не стоит обращать внимание. Наоборот, они окажутся движущей силой в более крупных делах. Юридически подкованным личностям удастся выкрутиться из финансовых проблем. К вечеру казна пополнится благодаря, опыту и самообразованию. В семейной жизни не помешает проявить смекалку и настойчивость.

Рак

Звезды советуют Раку тщательно пережевывать информацию, чтобы не оказаться в минусах. Работы окажется много, половина ее совсем неинтересная. Но если выполните задание мастерски, то и получите за нее высокий гонорар. В любви старайтесь придерживаться романтического настроения. Если внезапно запоете на свидании, то это нормально.

Лев

Льву придется подстраиваться под людей, ситуации и даже кризис в финансах. Смиритесь и наблюдайте, чтобы не испортить судьбоносный момент. Уход за кожей и укрепление здоровья дадут поразительный эффект. Оказывается, о многих средствах вы не догадывались. Как хорошо, что близкий друг подсказал, что применять для омоложения и очищения.

Дева

Деве нужно морально подготовиться к трудному дню. Вы уже утром поймете, что многое пойдет кувырком. Но если не спешить с выводами и принятием решений, то можно преодолеть все неприятности. В странную историю попадут те, кто отправится в командировку. Это может касаться незнакомцев и попутчиков. Берегите документы и кошелек.

Весы

12 апреля Весов ожидает жаркий день, поэтому запаситесь веником и тазиком. Да-да, придется по-настоящему париться, чтобы очиститься от негатива. Последствия после разговора с одним из коллег могут повлиять на вашу трудоспособность. Фантастически удачно сложится вечер у влюбленных людей. Благодарите судьбу, что встретили этого человека.

Скорпион

День принесет Скорпиону массу интересных и необычных событий. Часть их вам покажется знакомой, но сценарий почему-то совсем иной. Если хочется укрепить финансовое положение, то кредит здесь не нужен. Займите небольшую сумму для «старта» ― и бизнес начнет давать плоды. Как заведенные будут носиться со своими проектами творческие люди.

Стрелец

От бешеной энергии Стрельца все вокруг будут шарахаться. Осторожнее на поворотах, а то снесете кого-нибудь на пути. Зато для собственного кошелька такая динамичность полезна. Вы получите все, что уже подсчитали в уме. В отношениях с избранником эмоций хоть отбавляй. Но усмирить пыл все-таки нужно, чтобы не разразился жуткий пожар.

Козерог

Звезды сулят семейным Козерогам скандалы и споры. Вы даже не успеете уловить тему такого «землетрясения», а оно разрушит чудесные отношения. Не привлекайте к разборкам родственником и, тем более, детей. Спокойствие в данном случае – лучший выход из ситуации. Для укрепления здоровья срочно принимайте меры. Кашель и аллергия уже затянулись.

Водолей

Водолею в этот день следует быть аккуратнее как с потреблением пищи, так и лекарств. Не исключены отравления и обострение давних заболеваний. Не нужно сваливать все на некачественную продукцию, во всем виновата ваша халатность. Ну, еще и поспешность, с которой вы «дружите» испокон века. Дорожные приключения могут оказаться опасными.

Рыбы

Рыбам покажется, что все вокруг от них отстают – в мыслях и делах. Может быть, это вы слишком быстро бегаете и говорите? Замедлите слегка темп, чтобы окружающие поняли, что вы от них хотите. Не игнорируйте малейшие пробелы в финансах. Иначе, завтра вообще останетесь без денег. Вечер проведите в кругу тех, кому поистине доверяете.

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