Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 11 апреля 2021 года. Как правильно провести воскресенье? Узнайте в астрологическом прогнозе на 11 апреля 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Тенденции этого дня придадут вам психологическую настроенность на достижение цели одним рывком, волевым импульсом. Можно смело пускаться в вояжи и турне. Однако не забывайте о мерах предосторожности и карантинных ограничениях.

Телец

Этот день может проверить на прочность идеалы и позиции Тельцов. Вероятно покушение на независимость и самостоятельность. Оставайтесь верны вашим идеалам и спокойно «несите свой крест». Именно такой совет можно дать всем Тельцам, опасающимся утратить свою независимость.

Близнецы

День родственных связей. Многие Близнецы будут черпать свои силы и вдохновение в семье, а, объединив свои усилия, они создадут прекрасную «команду». Благоприятное время для переезда, ремонта.

Рак

В начале дня вероятны конфликты и неприятности в семье. Дети же дадут взрослым 100 очков вперед. Если ваш супруг раздражен — станьте его отдушиной, позвольте ему поплакать у вас на плече. Может быть, вам стоит чему-нибудь поучиться у детей.

Лев

День очищения, освобождения от ненужных вещей. Он благоприятен для духовного роста, самообразования. Наведите порядок как в своем внутреннем мире, так и во внешней обстановке. Удачными окажутся приобретения деловой, учебной и методической литературы.

Дева

День выбора, сомнений. Девы могут быть недоверчивы ко всему. Как только вы сделаете свой выбор, то наладится душевное равновесие. Вы будете внимательны к своему избраннику, щедры и лояльны.

Весы

Не исключено, что у вас появится дополнительный источник поступления денежных средств, но и расходы окажутся неоправданно большими. Регулируйте свой бюджет, иначе «прогорите». Не рекомендуется брать деньги в долг.

Скорпион

Удача обязательно улыбнется вам — не в любви, так в лотерее. Сердце женщин-Скорпионов особенно отзывчиво к подаркам: ювелирным украшениям, цветам. Это день культурного обогащения и обновления гардероба.

Стрелец

Жизненный потенциал Стрельцов будет находиться в негативной зоне, что потребует от них большего внимания к своей деятельности, к режиму сна и отдыха. Вам надо поберечь здоровье.

Козерог

Положение планет не оставляет времени для долгого взвешивания достоинств партнера — это фактор новых внезапных знакомств, новой дружбы и любовных связей. Не обольщайтесь — такие связи редко имеют долгую историю и продолжение.

Водолей

Прекрасные отношения сложатся между супругами. Недопонимание, неясные вопросы и подозрения уйдут. Останутся только настоящая любовь, искренняя привязанность друг к другу. 11 апреля вам понадобятся ласковые слова, придется их вспомнить. Постарайтесь передать детям свои знания и опыт в активном общении с ними. Покажите им пример настоящего заботливого родителя.

Рыбы

Близкие люди будут поражены вашим альтруизмом, стремлением помочь в трудную минуту, искренним сочувствием. Не проводите время в одиночестве. Пообщайтесь со старыми друзьями или хорошими знакомыми, с близкими родственниками.

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