Гороскоп на 11 апреля 2021 года
Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 11 апреля 2021 года. Как правильно провести воскресенье? Узнайте в астрологическом прогнозе на 11 апреля 2021 года от экспертов СТБ.
Овен
Тенденции этого дня придадут вам психологическую настроенность на достижение цели одним рывком, волевым импульсом. Можно смело пускаться в вояжи и турне. Однако не забывайте о мерах предосторожности и карантинных ограничениях.
Телец
Этот день может проверить на прочность идеалы и позиции Тельцов. Вероятно покушение на независимость и самостоятельность. Оставайтесь верны вашим идеалам и спокойно «несите свой крест». Именно такой совет можно дать всем Тельцам, опасающимся утратить свою независимость.
Близнецы
День родственных связей. Многие Близнецы будут черпать свои силы и вдохновение в семье, а, объединив свои усилия, они создадут прекрасную «команду». Благоприятное время для переезда, ремонта.
Рак
В начале дня вероятны конфликты и неприятности в семье. Дети же дадут взрослым 100 очков вперед. Если ваш супруг раздражен — станьте его отдушиной, позвольте ему поплакать у вас на плече. Может быть, вам стоит чему-нибудь поучиться у детей.
Лев
День очищения, освобождения от ненужных вещей. Он благоприятен для духовного роста, самообразования. Наведите порядок как в своем внутреннем мире, так и во внешней обстановке. Удачными окажутся приобретения деловой, учебной и методической литературы.
Дева
День выбора, сомнений. Девы могут быть недоверчивы ко всему. Как только вы сделаете свой выбор, то наладится душевное равновесие. Вы будете внимательны к своему избраннику, щедры и лояльны.
Весы
Не исключено, что у вас появится дополнительный источник поступления денежных средств, но и расходы окажутся неоправданно большими. Регулируйте свой бюджет, иначе «прогорите». Не рекомендуется брать деньги в долг.
Скорпион
Удача обязательно улыбнется вам — не в любви, так в лотерее. Сердце женщин-Скорпионов особенно отзывчиво к подаркам: ювелирным украшениям, цветам. Это день культурного обогащения и обновления гардероба.
Стрелец
Жизненный потенциал Стрельцов будет находиться в негативной зоне, что потребует от них большего внимания к своей деятельности, к режиму сна и отдыха. Вам надо поберечь здоровье.
Козерог
Положение планет не оставляет времени для долгого взвешивания достоинств партнера — это фактор новых внезапных знакомств, новой дружбы и любовных связей. Не обольщайтесь — такие связи редко имеют долгую историю и продолжение.
Водолей
Прекрасные отношения сложатся между супругами. Недопонимание, неясные вопросы и подозрения уйдут. Останутся только настоящая любовь, искренняя привязанность друг к другу. 11 апреля вам понадобятся ласковые слова, придется их вспомнить. Постарайтесь передать детям свои знания и опыт в активном общении с ними. Покажите им пример настоящего заботливого родителя.
Рыбы
Близкие люди будут поражены вашим альтруизмом, стремлением помочь в трудную минуту, искренним сочувствием. Не проводите время в одиночестве. Пообщайтесь со старыми друзьями или хорошими знакомыми, с близкими родственниками.
Больше по теме: Любовный гороскоп на апрель от Хаяла Алекперова