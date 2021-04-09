Медовый кекс с финиками и апельсинами отлично подойдет для сладкоежек в Великий пост. Этот вкусный и полезный десерт без проблем сможет приготовить любая хозяйка в домашних условиях. Пошаговый рецепт постного медового кекса с финиками и апельсинами от экс-судьи «МастерШеф» Лизы Глинской найдете в материале.

Ингредиенты:

вода – 100 мл

цедра одного апельсина

мед – 50 г

пищевая сода – 0,5 ч. л.

финики – 100 г

пшеничная мука – 130 г

льняная мука – 25 г

соль – щепотка

растительное рафинированное масло – 50 мл

сахар – 120 г

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Приготовление:

В миске смешать воду, мед, соду, растительное масло, финики, сахар, апельсиновую цедру. Добавить льняную муку, пшеничную муку, соль. Смазать форму растительным маслом, присыпать мукой и отправить в форму тесто. Тесто должно заполнить форму на 1/2. Выпекать при температуре 180 градусов – 35-40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Дать кексу остыть и достать из формы.

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