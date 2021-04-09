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Овсяное печенье: 5 элементарных рецептов от участников «МастерШеф»

09.04.2021

Овсяное печенье — одно из самых безвредных и вкусных лакомств. Предлагаем вам пять простых и быстрых рецептов вкусного овсяного печенья от участников «МастерШеф». Подробнее читайте в материале.

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Овсяное печенье на основе «Геркулеса»

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 100 г
  • Сахар — полстакана
  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Пшеничная мука — 1 ст. л.
  • Геркулес  — 2 стакана

Приготовление:

  1. Размягченное сливочное масло растереть с сахаром добела, постепенно добавляя яйца.
  2. Когда сахар полностью растворится, добавить смешанные с мукой овсяные хлопья и все перемешать.
  3. Готовое тесто набирать ложкой и с помощью другой ложки выкладывать на смазанный маслом противень.
  4. Выпекать 10 минут при температуре 180–200 градусов.

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Овсяное печенье из хлопьев

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 1,5 стакана
  • Мука — 1 стакан
  • Сахар – полстакана
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Яйца — 1 шт.
  • Сливочное масло — 100 г

Приготовление:

  1. Овсяные хлопья подсушить на сковороде.
  2. Размягченное сливочное масло растереть с сахаром, добавить яйцо, муку и хлопья, все хорошенько перемешать. Тесто должно быть густым.
  3. Противень смазать сливочным маслом, выложить тесто (по 1 столовой ложке), слегка придавливать рукой или ложкой, чтобы образовался кружок.
  4. Печенье выпекать при температуре 180 градусов около 20 минут.

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Овсяное печенье из овсяной муки

Ингредиенты:

  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Сахар — 4—5 ст. л.
  • Масло сливочное — 50 г
  • Мука овсяная (овсянка, перемолотая в комбайне) — 1 стакан

Приготовление:

  1. Сливочное масло оставить при комнатной температуре, пока не размягчится. Уже мягкое масло смешать и перетереть с сахаром.
  2. Добавить одно яйцо, размешать.
  3. Стакан овсянки перемолоть в комбайне, добавить к предыдущей смеси, размешать.
  4. Поделить на десять частей, и выйдет хорошее, обычного размера печенье.
  5. Поставить в духовку, разогретую до 175 градусов, на 13—17 минут.

Delicious homemade Oatmeal cookies on a plate

Овсяное печенье с ванилью

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 1 стакан
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 150 г
  • Сахар — 1 стакан
  • Мука — 1,5 стакана
  • Ваниль
  • Разрыхлитель — 10 г

Приготовление:

  1. Муку просеять, масло вынуть из холодильника, оно должно быть комнатной температуры.
  2. Масло взбить с сахаром, добавить ваниль, потом яйца. Добавить муку, перемешать до однородной массы. Положить хлопья и перемешать.
  3. Тесто разделить на небольшие кусочки, скатать из них шарики и выложить на противень, смазанный маслом.
  4. Поставить противень в духовку, нагретую до 180 градусов, выпекать 15 минут. Важно не пересушить печенье.

Овсяное печенье с семечками и корицей

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 1 стакан
  • Яйца — 1 шт.
  • Сливочное масло — 100 г.
  • Сахар — 2/3 стакана
  • Обжаренные семечки — 6 ст. л.
  • Корица
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Хлопья размолоть в кофемолке.
  2. Сливочное масло (комнатной температуры) взбить с сахаром.
  3. Добавить к маслу яйцо и опять взбить.
  4. Положить в массу муку из хлопьев, разрыхлитель, корицу, семечки. Перемешать, накрыть крышкой и убрать на 1,5 часа в холодильник.
  5. Скатать из теста небольшие шарики, выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 20 минут при 180 градусах.

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