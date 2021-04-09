Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 10 апреля 2021 года. Как правильно провести субботу? Узнайте в астрологическом прогнозе на 10 апреля 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Проявляйте инициативу. Сделайте все, чтобы оказаться в центре внимания. Будьте честными как перед собой, так и перед окружающими вас людьми. Все тайное становится явным, так и ваш обман может вскрыться.

Телец

То, что Тельцы сейчас делают, дается им очень тяжело. Это время, когда нужно быть честным перед самим собой и перед близкими. Не убегайте от проблем. Уделяйте больше времени родным, домашним делам. Близкие нуждаются в вашей поддержке и помощи.

Близнецы

Перегрузки и неправильное использование своих сил приведут к стрессам и всем вытекающим из этого заболеваниям. На ваш сон может отрицательно повлиять переизбыток впечатлений и активности. Для расслабления перед сном примите ванну, сходите на массаж.

Рак

У Раков возникнет желание перемен. Не ограничивайте себя, действуйте спонтанно. Переписки, совещания, поездки и встречи доставят вам удовольствие и откроют новые возможности. Повысить тонус и восстановить покой вам помогут занятия спортом и физическая работа.

Лев

Львы довольны собой, у них все получается. Коллеги будут способствовать в воплощении планов, а вы старайтесь их не подводить. На любовном фронте все спокойно, вероятны небольшие сюрпризы и известия. Воздержитесь от употребления алкоголя.

Дева

Желание решить все сразу и неорганизованность могут серьезно помешать вашему успеху. Стройте планы на безбедное будущее со своими единомышленниками и друзьями.

Весы

Двойственный, противоречивый день. Вы переполнены желанием действовать и энергией воплощать все свои идеи в жизнь, но чувствуете сопротивление, отсутствие возможностей для осуществления планов. На работе вероятна авральная ситуация. Не распыляйтесь на несколько дел одновременно, сосредоточьтесь на чем-то одном.

Скорпион

Скорпионам противопоказано оставаться в стороне, сложа руки. Вас ждет успех и в работе, и в других начинаниях. Возможны приятные встречи и неожиданные знакомства, романтическое увлечение. Не конфликтуйте с окружающими вас людьми.

Стрелец

У Стрельцов ничего особенного не ожидается. Разумнее всего провести день за наведением порядка дома и в делах, решением практических вопросов. Займитесь своим оздоровлением, неплохо было бы сесть на лечебную диету.

Козерог

Козероги чувствуют прилив жизненных сил, но не берите на себя слишком много. Сохраняйте энергию. День подходит для творчества и для любовных встреч. Отличное настроение сделает вас притягательными для противоположного пола.

Водолей

Водолеи, не раздумывая бросайтесь в круговорот любовных романов и приключений. Возможно, это приведет к браку. Ваш авторитет возрастет, к вашему мнению будут прислушиваться. Соблюдайте такт и расторопность.

Рыбы

Рыбы будут настроены воинственно, немного агрессивно. Ваши изречения могут быть обидными и опрометчивыми, что, вероятно, приведет к ссоре. Романтические встречи могут закончиться недопониманиями и конфликтом. Сведите к минимуму употребление спиртных напитков.

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