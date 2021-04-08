«Как выйти замуж»: стоит ли женщине знакомиться первой?

Сегодня, 8 апреля, на телеканале СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж» с Григорием Решетником. Ведущий вместе с экспертами, гостями и участницами реалити «Холостяк»-11 разберут тему женской инициативы. Стоит ли девушке делать первый шаг, чтобы завоевать внимание мужчины? И как на женскую инициативу реагируют сами мужчины? Не пропустите в 19:00!

«Сегодня разберемся, когда современной женщине нужно брать дело в свои руки, а когда фраза “Стань моим мужем” может отдалить долгожданную свадьбу», – отметил Григорий Решетник.

Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, экс-Холостяк, а теперь примерный семьянин Дмитрий Черкасов и его супруга Александра Черкасова.

Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Даша, Юля («Зайка»), Катя, Джессика и Юля.

Также гостями студии станут экс-участники реалити «Холостячка» – Андрей Шатырко и Илья Рыбальченко.

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Девушкам будет предложено принять участие в эксперименте: за 1 минуту познакомиться с парнями. У каждой будут свои обстоятельства и место, где эта встреча произошла. Смогут ли участницы проявить инициативу? Какие женские хитрости они применят? Не пропустите!

Смотрите 5 выпуск ток-шоу «Как выйти замуж» сегодня, 8 апреля, на СТБ!

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