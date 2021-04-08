Когда в 2021 году весь православный мир будет отмечать самый важный и светлый праздник — Воскресение Христово? Как вычислить дату празднования? В 2021 году Пасха наступит аж 2 мая. Читайте в нашем материале более детальную информацию о самом светлом празднике — Пасхе.

Пасха — самый главный праздник всего христианского мира, который знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, торжество над смертью и очищение от грехов. Это событие — центр библейской истории и основа всего христианского учения. В 2021 году православные христиане Украины будут праздновать Пасху 2 мая.

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Как исчисляется дата Пасхи

Пасха — переходящий праздник, дата празднования которого меняется ежегодно. Ее вычисляют на основании солнечного и лунного календарей, а также с учетом нескольких критериев. Так, праздник Воскресения Христова обязательно приходится на воскресный день и всегда отмечается после иудейской Пасхи.

Самый простой способ определить дату праздника — воспользоваться пасхалией. Это специальный календарь, в котором даты Пасхи указаны на много лет вперед.

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Пасха 2021: когда празднуют православные и католики

У христиан восточного обряда Пасха в 2021 году выпадает на 2 мая. Перед этим все верующие обязательно должны придерживаться Великого поста, который в 2021 году начался 15 марта и продлится до 1 мая включительно.

А вот христиане западного обряда в 2021 году будут отмечать Пасху раньше — 4 апреля. Празднику также будет предшествовать Великий пост, который также начался за 45 дней до Пасхи.

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