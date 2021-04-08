Лунный календарь на апрель 2021: когда полнолуние
08.04.2021
Фазы Луны оказывают непосредственное влияние на жизнь и самочувствие людей. Зная, в какой фазе находится небесное светило, вы можете самостоятельно скорректировать свои планы и уделить внимание тем аспектам жизни, которые особенно в этом нуждаются. Читайте в нашем материале информацию о фазах Луны в апреле 2021 года.
Даты новолуния и полнолуния в апреле 2021:
Дата новолуния в апреле 2021 — 12 апреля, понедельник.
Дата полнолуния в апреле 2021 — 27 апреля, вторник.
Фазы луны по числам в апреле 2021:
- 1—4 апреля — убывающая Луна.
- 4 апреля в 13:04 — последняя четверть, Луна в знаке Козерог.
- 4—12 апреля — старая Луна.
- 12 апреля в 5:33 — новолуние, Луна в знаке Овен.
- 12—20 апреля — молодая Луна.
- 20 апреля в 10:00 — вторая четверть, Луна в знаке Лев.
- 20—27 апреля — растущая Луна.
- 27 апреля в 6:33 — полнолуние, Луна в знаке Скорпион.
- 27—30 апреля — убывающая Луна.
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