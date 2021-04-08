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Лунный календарь на апрель 2021: когда полнолуние

08.04.2021

Фазы Луны оказывают непосредственное влияние на жизнь и самочувствие людей. Зная, в какой фазе находится небесное светило, вы можете самостоятельно скорректировать свои планы и уделить внимание тем аспектам жизни, которые особенно в этом нуждаются. Читайте в нашем материале информацию о фазах Луны в апреле 2021 года. 

лунный календарь

Даты новолуния и полнолуния в апреле 2021:

Дата новолуния в апреле 2021 — 12 апреля, понедельник.

Дата полнолуния в апреле 2021 — 27 апреля, вторник.

Фазы луны по числам в апреле 2021:

  • 1—4 апреля — убывающая Луна.
  • 4 апреля в 13:04 — последняя четверть, Луна в знаке Козерог.
  • 4—12 апреля — старая Луна.
  • 12 апреля в 5:33 — новолуние, Луна в знаке Овен.
  • 12—20 апреля — молодая Луна.
  • 20 апреля в 10:00 — вторая четверть, Луна в знаке Лев.
  • 20—27 апреля — растущая Луна.
  • 27 апреля в 6:33 — полнолуние, Луна в знаке Скорпион.
  • 27—30 апреля — убывающая Луна.

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