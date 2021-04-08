Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 9 апреля 2021 года. Как правильно провести пятницу? Узнайте в астрологическом прогнозе на 9 апреля 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Вероятны недоразумения и неприятности, которые негативно отразятся на вашем авторитете. Возможны финансовые потери, ошибки и просчеты в делах, разногласия с окружающими, вызов обществу. Проявив свойственную вам способность к анализу, мягкость и скромность, вы сможете изменить ситуацию к лучшему.

Телец

Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. Не исключено, что придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении собственного предприятия. Вас ждет успех. Ваши неповторимость и нестандартный взгляд на вещи, холодный ум в сочетании с эксцентричностью могут удивить людей, даже хорошо знающих вас.

Близнецы

Благоприятный день для подведения итогов. Возможно поступление финансовых средств или какое-то известие, которое, как утверждают звезды, может в корне изменить ваш образ жизни. Может быть, вам придется изменить отношение к близкому человеку, проявив любовь и нежность, внимание к его проблемам. Романтический ужин при свечах будет кстати.

Рак

Не исключено, что вам придется заниматься делами, требующими немедленного разрешения. Вероятно, вы будете вынуждены взвалить на себя дополнительные обязанности. Вы должны разумно подходить к каждой проблеме, не нервничать по поводу ограничения свободы. Сохраняйте верность своим идеалам и уважение к личности близкого вам человека.

Лев

Будьте осторожны. Желательно отложить поездки, соревнования, конкурсы, так как велика вероятность поражений, неудач, травм, нервного срыва. С особым вниманием отнеситесь к детям.

Дева

Девам не рекомендуются поездки. Возможно, появятся проблемы с вашим здоровьем или со здоровьем родственников. Надеждам и планам в этот день не суждено осуществиться. Велика опасность травматизма, так что будьте внимательны при переходе улицы, также будьте осторожны с электроприборами.

Весы

Этот день является началом нового этапа в вашей жизни. Тенденция к переменам проявится во многих сферах жизни. Отношения с представителями противоположного пола будут весьма плодотворными. Однако окончательный результат дел будет зависеть от вашего настроения.

Скорпион

Благоприятный день для принятия важных решений, начала новой деятельности. У вас появится желание что-либо изменить в жизни. Вы сможете успешно довести до конца начатые дела. Но не торопите события. Ваша неповторимость и загадочность привлекут представителей противоположного пола. Возможно возобновление старых сердечных привязанностей, о которых вы никогда не забывали.

Стрелец

Рекомендуется посвятить этот день духовному совершенствованию. Ваше природное стремление к высшим идеалам вполне сможет реализоваться и принести очищение и внутреннюю свободу. Приятное приглашение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и доставит удовольствие от общения, но и подарит новых друзей, которые, быть может, будут впоследствии очень дорожить вами.

Козерог

День любви и прощения, покаяния. Извинитесь, если считаете себя виноватым перед кем-либо, и простите обидчиков. Мужчинам-Козерогам противопоказана излишняя сосредоточенность на своих проблемах. Это может стать поводом к мелким ссорам с близкими людьми.

Водолей

Может случиться так, что в вашем сочувствии и участии будут нуждаться многие из окружающих вас людей. День благоприятен для поездок, путешествий, приема гостей, встреч. Однако избегайте слишком шумных компаний. Семейным представителям знака активный отдых и общение с детьми позволят обрести душевный покой.

Рыбы

Не все будет складываться так, как хотелось бы. В этот день звезды рекомендуют обдумать предстоящие действия, связанные с финансовой стороной вашей деятельности. Не упустите из виду ни одной детали. Сохраняйте настойчивость и упорство в достижении цели. Любовь и преданность близких вам людей защитят от неприятностей.

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