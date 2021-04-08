9 магических секретов для молодоженов от цыганской ясновидящей Рубины Цыбульской

Эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» цыганская ясновидящая Рубина Цыбульская эксклюзивно поделилась с читателями stb.ua секретами для счастливой семейной жизни.

В первый день замужества под кровать нужно положить нож, который использовался в быту в вашем доме. Оставьте его там на месяц, а потом закопайте в землю. Это убережет брак от вмешательств родни и сгладит ссоры между молодоженами.

Отломите правой рукой кусочек свадебного каравая и оставьте на 21 день. После – замочите в молоке и скормите собаке. Это необходимо для того, чтобы супруг ваш был хозяйственным и добытчиком для семьи.

Простыню, на которой спали молодожены в первую ночь, сохранить и не стирать, пока не появится ребенок. Этот способ поможет забеременеть и обеспечить успешные роды.

Отрежьте от подаренных на свадьбу роз два бутона и положите под подушку в брачную ночь, а после заберите и высушите. Храните их вместе первый год брака. Так вы усилите любовь своего супруга или супруги.

Раздайте все, что осталось после свадебного стола, всем желающим, кто пришел разделить с вами радость свадьбы. Так вы внесете в свою молодую семейную семью достаток и уважение.

Переступая порог дома, где будете жить, в первый день своей семейной жизни, возьмитесь за руки. Мужчина должен сделать первый шаг, а следом жена. Этот обряд усилит поддержку и взаимопонимание молодых.

Для привлечения благополучия в браке молодым сразу после бракосочетания под ноги необходимо бросать зерновые. Это может быть пшено, рожь, овес.

Чтобы брак не распался вскоре после свадьбы, нужно во время празднования обвязать руки жениха и невесты красной лентой и так они должны выпить каждый из своего бокала сладкий алкогольный напиток (шампанское, ликер, наливка). Но не водка!