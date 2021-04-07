Великий пост 2021: цукаты из апельсиновых корок
07.04.2021
Цукаты из апельсиновых корочек — очень вкусное и универсальное лакомство. Из шкурок любимых цитрусовых может получиться отличный постный десерт. Их можно подавать к чаю и добавлять в выпечку. Пошаговый рецепт цукатов из апельсиновых корок от экс-судьи «МастерШеф» Лизы Глинской найдете в материале.
Ингредиенты:
- кожура апельсинов – 300 г
- сахар – 500 г
- вода – 1 л
- соль – щепотка
- звездочки аниса – 2 шт.
- бадьян (по желанию)
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Приготовление:
- Кожуру апельсинов залить холодной водой и оставить на ночь. Утром уже окрашенную воду сливаем.
- Заливаем снова холодной водой, добавляем щепотку соли, провариваем несколько минут и сливаем.
- Снова заливаем водой, добавляем сахар, анис и бадьян. Доводим до кипения и продолжаем варить на среднем огне 10–15 минут.
- Снимаем с огня и оставляем на 3–4 часа.
- Снова ставим на средний огонь, кипятим 5–7 минут и отставляем еще на несколько часов.
- Повторяем эти действия на протяжении 2 суток.
- Готовые корочки выкладываем на решетку. Сушим в духовке несколько часов при температуре 60–70 °С.
- Даем остыть. Нарезаем на кубики и полоски.
Источник – glinskaya.com.ua
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