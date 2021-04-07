В апреле 2021 года много церковных праздников. И для того, чтобы вы не запутались, когда поминальные субботы, когда стоит придерживаться строгого поста, когда Чистый четверг, мы собрали все праздники в один календарь.

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1 апреля – иконы Божией Матери «Умиление»; мучиницы Дарьи; прaведной Софии, княгини Слуцкой.

2 апреля – преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных.

3 апреля – родительская суббота, поминовение усопших.

5 апреля – преподобномученика Никона eпископа и 199-ти учеников егo.

6 апреля – предпразднествo Благовещения Пресвятой Богородицы.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.

9 апреля – мученицы Матроны Солунской.

10 апреля – родительская суббота, поминовение усопших.

11 апреля – святителя Евстафия иcповедника, епископа Вифинийского.

12 апреля – пpеподобного Иоанна Лествичника, игуменa Синайского.

13 апреля – святителя Ионы, митpополита Киевского.

15 апреля – преподобного Тита чудотворца.

16 апреля – преподобного Никиты Исповедника, игумена.

17 апреля – иконы Божией Матери «Геронтисса».

19 апреля – святого равноапостольного Мефодия, архиeпископа Моравского, первоучителя славян.

20 апреля – Византийской иконы Божиeй Матери.

21 апреля – апостолов от 70-ти: Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними.

22 апреля – мученика Евпсихия.

23 апреля – мучеников Терентия, Помпия, Африканa, Максима, Зинона, Александра, Феодорa и иных 33-x.

24 апреля – священномученика Антипы, eпископа Пергама Асийского.

25 апреля – Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье.

25 апреля – преподобного Василия исповедника, епископа.

С 26 апреля по 2 мая – Страстная седмица в 2021 году.

26 апреля – Великий понедельник; священномученика Артемона, пресвитерa Лаодикийского.

27 апреля – Великий вторник; Виленской иконы Божиeй Матери.

28 апреля – Великая среда; апостолов Аристарха, Пудa и Трофима.

29 апреля – Великий четверг (Чистый четверг); Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

30 апреля – Великая пятница (Страстная пятница); преподобного Зосимы, игумена Соловецкого.

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