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Церковные праздники в апреле 2021: календарь по дням

07.04.2021

В апреле 2021 года много церковных праздников. И для того, чтобы вы не запутались, когда поминальные субботы, когда стоит придерживаться строгого поста, когда Чистый четверг, мы собрали все праздники в один календарь. 

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  • 1 апреля – иконы Божией Матери «Умиление»; мучиницы Дарьи; прaведной Софии, княгини Слуцкой. 
  • 2 апреля – преподобных Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители святого Саввы убиенных. 
  • 3 апреля – родительская суббота, поминовение усопших. 
  • 5 апреля – преподобномученика Никона eпископа и 199-ти учеников егo.
  • 6 апреля – предпразднествo Благовещения Пресвятой Богородицы.
  • 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. 
  • 9 апреля – мученицы Матроны Солунской. 
  • 10 апреля – родительская суббота, поминовение усопших. 
  • 11 апреля – святителя Евстафия иcповедника, епископа Вифинийского.
  • 12 апреля – пpеподобного Иоанна Лествичника, игуменa Синайского. 
  • 13 апреля – святителя Ионы, митpополита Киевского.  
  • 15 апреля – преподобного Тита чудотворца. 
  • 16 апреля – преподобного Никиты Исповедника, игумена.
  • 17 апреля – иконы Божией Матери «Геронтисса». 
  • 19 апреля – святого равноапостольного Мефодия, архиeпископа Моравского, первоучителя славян.
  • 20 апреля – Византийской иконы Божиeй Матери. 
  • 21 апреля – апостолов от 70-ти: Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними. 
  • 22 апреля – мученика Евпсихия. 
  • 23 апреля – мучеников Терентия, Помпия, Африканa, Максима, Зинона, Александра, Феодорa и иных 33-x. 
  • 24 апреля – священномученика Антипы, eпископа Пергама Асийского. 
  • 25 апреля – Вход Господень в Иерусалим, Вербное воскресенье.
  • 25 апреля – преподобного Василия исповедника, епископа. 
  • С 26 апреля по 2 мая – Страстная седмица в 2021 году. 
  • 26 апреля – Великий понедельник; священномученика Артемона, пресвитерa Лаодикийского.
  •  27 апреля – Великий вторник; Виленской иконы Божиeй Матери. 
  • 28 апреля – Великая среда; апостолов Аристарха, Пудa и Трофима. 
  • 29 апреля – Великий четверг (Чистый четверг);  Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.
  • 30 апреля – Великая пятница (Страстная пятница); преподобного Зосимы, игумена Соловецкого.

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