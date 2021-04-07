Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 8 апреля 2021 года. Как правильно провести четверг? Узнайте в астрологическом прогнозе на 8 апреля 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

В этот четверг вам стоит быть осмотрительнее со своим окружением. Звезды говорят, завистников будет немало. Не то чтобы вы их боялись, но все же с высказываниями надо быть поосторожнее.

Телец

Не торопитесь в этот день никуда — тогда все успеете. Если будете суетиться, рискуете допустить ошибки, которые придется долго и мучительно исправлять.

Близнецы

Вам нужно проявить силу воли, говорят звезды. Возможно, для этого придется отказаться от чего-то, что очень хочется. Зато сразу после этого уровень вашей самооценки серьезно возрастет.

Рак

Вас ждет непростой четверг. Надо будет многое успеть. Причем рассчитывать на помощников не придется. Начните с самого сложного — к концу дня сил на глобальные задачи не останется.

Лев

Вам необходимо прислушиваться в этот день к словам окружающих. Кто-то из них обронит важную для вас информацию. Только не демонстрируйте свои эмоции — в этот день нужно действовать тонко.

Дева

Этот четверг многое расставит по своим местам. Возможно, вы узнаете какую-то тайну. Или получите долгожданное признание. Словом, скучать вам 8 апреля не придется.

Весы

Вам необходимо завершить какое-то большое или просто важное дело. Не отказывайтесь от помощи в этот день, даже если будете уверены в своих силах. Вам нужно ускориться.

Скорпион

Ваш характер проявится в полную мощь. С самого утра от вас будут страдать окружающие. Не переборщите с наказаниями. Помните о законе бумеранга…

Стрелец

Звёзды говорят, с этого дня вы можете обрести какое-то новое увлечение. Будет способствовать этому давний знакомый. Поэтому не отказывайтесь от общения 8 апреля.

Козерог

Вооружитесь терпением — оно вам понадобится в самый неожиданный момент. Главное — никого случайно не подставьте. Звезды говорят, будет такая опасность.

Водолей

Вам придется нести за что-то ответственность. Возможно, вы будете связаны с ситуацией лишь косвенно. Но звезды утверждают, что вам необходимо в этот день взять все в свои руки.

Рыбы

8 апреля вам нужно будет собраться и начать действовать. Даже если вы будете морально не готовы — не откладывайте ничего на другой день. Лучший момент — сейчас.

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