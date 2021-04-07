Какого числа Благовещение в 2021 году и историю праздника мы уже рассказывали. А что можно и нельзя делать на Благовещение 2021, поведала дважды победительница и судья «Битвы экстрасенсов», эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящая Алена Курилова.

В 2021 году один из важнейших праздников Благовещение Пресвятой Богородицы будем праздновать 7 апреля. Благовещение принято праздновать за девять месяцев до Рождества Христова. Название святого дня происходит от словосочетания «благая весть». Поскольку в этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил. Он обрадовал новостью, что она будет Матерью Божией.

«Благовещение – один из самых мною любимых христианских праздников, – призналась потомственная ясновидящая. – Он был особо почитаем моей бабушкой Марией, которая в этот день раздавала нам птичек из теста, которые пекла накануне. У одной из птичек под крылышком была монетка. И она говорила так: «Кому в этот же день достанется птичка с монеткой, того поцелует ангел и будет удача весь год».

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Что можно делать на Благовещение 2021

Алена Курилова говорит, что в этот день хорошо мечтать, загадывать желания и просить о помощи у светлых сил. В старину люди собирались всем селом и шли к мельнице, садились и мечтали, просили благословения на все свои дела и начинания. Вечером свечей в домах не жгли, так как надеялись увидеть свет ангела.

Что делать на Благовещение 2021 нельзя

Не желательно брать или давать в долг даже близким

Не рекомендуется делать стрижки или красить волосы

Нельзя заниматься тяжелым трудом

Нельзя примерять новую одежду, согласно примете, вещь быстро испортится и порвется

«В Благовещение никогда не работали, а только планировали свою жизнь. Ни в коем случае нельзя высаживать огород или работать в саду – урожая не будет. Благоприятным днем для посадки считается следующий после Благовещения день. Тот день недели, на который выпадает праздник, считается на целый год неудачным для посадки. Ни в коем случае не шейте, не стирайте, не занимайтесь уборкой. Помните, что птичка гнезда не вьет, девка косу не плетет. Существует легенда, что кукушка на Благовещение вила себе гнездо. Вот теперь она навсегда осталась без своего гнезда и подкладывает яйца в чужие. Нельзя уделять внимание прическе, волосам, т. е. стричься или красить волосы. Считается, что будете иметь проблемы в замужестве и по здоровью. Особенно касается молодых, незамужних девушек», – говорит Алена Курилова.

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Любите этот праздник, и ангелы вас услышат!

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