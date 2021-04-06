12 апреля на телеканале СТБ выйдет долгожданная премьера третьего сезона сериала «Папаньки». Новый сезон не оставит равнодушным никого, ведь произойдет большое переселение папанек за город, где их ждут яркие приключения. Читайте биографию главной актрисы сериала «Папаньки» Лилии Ребрик!

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Мало кто знает, что настоящее имя Лилии Ребрик – Лилиана Ивановна Тодорюк! Актриса и телеведущая родилась 8 мая 1981 года в городе Черновцы.

Лилия окончила музыкальную школу по классу фортепиано, к тому же она – мастер спорта по художественной гимнастике.

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В 2001 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого (курс Валентины Зимней). Некоторое время преподавала в этом вузе пластику. С 2001 года — актриса Киевского академического Молодого театра.

С 2006 года Лилия была ведущей Прогноза погоды на телеканале СТБ, а в 2009 году — программы «Невероятные истории любви». В 2008-2016 годах — ведущая талант-шоу «Танцуют все!». А сейчас – актриса главного комедийного сериала страны – «Папаньки»!

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