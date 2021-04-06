Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 7 апреля 2021 года. Как правильно провести среду? Узнайте в астрологическом прогнозе на 7 апреля 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Постарайтесь на этот день запланировать как можно больше. Хорошо пройдут деловые переговоры. Стоит встретиться с людьми, которые вам дороги. Удовольствие может доставить работа с информацией, чтение, переписка с друзьями или общение в интернете.

Телец

На данном этапе постарайтесь забыть слово «хочу», на первый план должно выйти слово «надо». Если не станете лениться, добьетесь отличных результатов. День подходит для достижения договоренностей.

Близнецы

День будет наполнен переговорами, которые могут принести свои плоды. Однако в разговорах не перегибайте палку, и если чувствуете, что собеседник не готов дать ответ, не давите на него. Вам не придется бороться с трудностями в одиночку — друзья и родственники готовы прийти на помощь.

Рак

Сейчас вы можете оказаться в двояком положении. С одной стороны, на работе будет многое удаваться, а с другой ― возможны осложнения в отношениях с близким человеком. Постарайтесь избегать ссор и быть терпимее.

Лев

Не планируйте ничего серьезного. Настало время немного передохнуть. Если у вас такой возможности нет, выполняйте только самые необходимые дела и не берите на себя повышенных обязательств.

Дева

Свой график заполните важными делами и встречами. Если вы будете не только сторонним наблюдателем, но и активным участником различных событий, то сможете получить гораздо больше удовольствия и даже выгоды, чем предполагаете.

Весы

Не допускайте споров, конфликтов и выяснения отношений с коллегами, родными и просто с окружающими людьми. Если вы сейчас сможете удержать себя в руках, то скоро ваши дела пойдут на поправку, а если сорветесь, то конфликт может принять затяжной характер.

Скорпион

Неприятных сюрпризов не ожидается. Вы будете находиться в приподнятом настроении и сможете хорошо потрудиться и отдохнуть. Нужно вступать в активное взаимодействие с окружающими. Спонтанные решения могут оказаться удачными.

Стрелец

Возможно, в этот день придется поволноваться, но волнения эти могут быть и приятными. Звезды уверены, что сейчас хорошее время для того, чтобы завершить ранее начатые дела. А вот за новые проекты беритесь с осторожностью. Проявляйте милосердие, не отказывайте в помощи близким. Возможно, придется заняться здоровьем.

Козерог

В данный период не делайте ничего, к чему не лежит душа. К необходимым делам вы сможете вернуться позже. В отношениях с любимым человеком проявите больше тепла, такта и уступчивости.

Водолей

В данное время, соблюдая элементарную осторожность, вы сможете избежать неприятностей. Постарайтесь не общаться с импульсивными и агрессивно настроенными людьми. Зато будет очень удачное время для покупок.

Рыбы

Дела будут успешно продвигаться при условии, что вы во всем станете придерживаться честных правил. У вас хватит дипломатических способностей и умения находить нужные слова в общении с собеседником. Сотрудничество обещает оказаться довольно выгодным.

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