Великий пост — особенное время, когда человек старается очиститься физически и духовно. Именно поэтому в пост перед Пасхой в 2021 году едят только продукты растительного происхождения, ведь считается, что мясо, яйца и другая скоромная пища тяжелы для организма. Однако к соблюдению запретов в еде нужно готовиться заранее, а также важно иметь хорошее состояние здоровья. Кроме того, нельзя забывать, что поститься не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам, девочкам-подросткам, а также людям с тяжелой физической работой и серьезными заболеваниями.

Что едят в пост перед Пасхой в 2021 году: разрешенные продукты

В пост 2021 можно есть хлеб, приготовленный без яиц и масла, овощи — как сырые, так и вареные, тушеные или запеченные, сезонные фрукты, разнообразные каши без масла, соленые, квашеные и маринованные овощи, ягоды и орехи, зелень и пряности. Можно готовить и сладости — постные десерты.

Больше по теме: Рецепты постных супов

Чтобы организм получал достаточно белка, следует употреблять в пищу естественные заменители мяса — грибы и бобовые. Тут вам и продукты из сои — соевое мясо и сыр тофу, и нут (турецкий или бараний горох), из которого на современном этапе научились делать даже макаронные изделия — чемпионы по содержанию легкоусвояемого белка, и привычные нам фасоль, горох, бобы, чечевица, зеленый горошек…

Также не стоит забывать о соевом молоке, которое не подпадает под запрет на молочные продукты благодаря своему растительному происхождению. Из напитков разрешены также чай, кофе, компоты, соки и, конечно же, вода в неограниченных количествах.

Великий пост — самый строгий и длительный на протяжении года. По церковным канонам в этот период разрешены один-два приема пищи в день. Кроме того, в некоторые дни практикуется полный отказ от еды — это касается первых понедельника (15 марта) и четверга (18 марта) поста, а также Страстной пятницы (30 апреля).

Больше по теме: 10 вкусных безалкогольных напитков на время Великого поста

Также существует разделение на дни горячих блюд (вторник и четверг) и сухоядения (понедельник, среда и пятница), когда разрешена только сырая пища. А вот по выходным разрешается добавлять в еду растительное масло и даже пить некрепленое виноградное вино.

Кроме того, в Лазареву субботу (24 апреля) можно есть икру, а в Вербное воскресенье (25 апреля) — рыбу и морепродукты.

2 мая, на Пасху 2021, наступает разговение — снимаются запреты на пищу животного происхождения.

Больше по теме: Как питаться в Великий Пост

Что едят в пост перед Пасхой в 2021 году: запрещенные продукты

На период Великого поста запрещается употреблять алкоголь (кроме виноградного вина без спирта, разрешаемого по выходным), все мясные и молочные продукты, яйца, масло (по выходным позволено добавлять в пищу растительное), рыбу (за исключением определенных дней), желе и другие блюда, приготовленные на основе желатина, яиц, маргарина и других продуктов животного происхождения.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ