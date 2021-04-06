5 правил жизни от ведущей программы «Вікна-новини» Яны Брензей

Как жить так, чтобы было легко преодолевать сложности и преграды? Есть ли правила, соблюдая которые, можно улучшить качество настоящего? Единого сборника норм нет точно, однако ведущая программы «Вікна-новини» Яна Брензей поделилась собственными 5 правилами жизни.

Извиняйся.

Оскорбила кого-то? Извинись. Была неправа? Извинись. Не ищи виновного, если в душе знаешь — виновата ты. Да, это бывает неприятно. Потому что извиняться — это смотреть в зеркало и видеть там далеко не лучшую версию себя. А значит признать, что ты бываешь нехорошей, злой, импульсивной, безрассудной, напыщенной. Разной. Но если ты себя такой не увидишь, то никогда не сможешь измениться. Поэтому способность извиняться — это признак силы, а не слабости.

Не бойся ошибок.

Делай все от себя зависящее, чтобы их не было. Но если уж ошиблась, то расценивай это как возможность научиться, исправить тот недостаток, который привел к ошибке. И не посыпай голову пеплом. Будешь ли ты помнить об этой ошибке через год-два? В 99% случаев — нет. Поэтому успокойся и двигайся дальше.

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Говори.

Что-то не нравится? Не молчи. Трудности в отношениях? Начни с разговора. Большинство проблем решаются, если ты назовешь вещи своими именами и вместо конфликта их обсудишь. Но не обвиняй, не переводи все на другого, говори о себе. Что ты чувствуешь, как ты видишь проблему, что ты готова сделать, чтобы ее решить.

Пробуй новое.

Этот мир такой разный и интересный! Не уходи в свой пузырь. Бери фрукт, название которого даже произнести не можешь, покупай билет в страну, в которую не возят туркомпании, читай книгу, о которой ничего не слышала. Это расширит твои горизонты, откроет новые возможности и, наконец, сделает жизнь интереснее.

Ешь овощи.

Это не про пищевые предпочтения. Это об уважении к твоему телу. Невероятно сложному и утонченному механизму, над созданием которого миллиарды лет работала эволюция. Цени его, будь благодарной за возможность слышать, видеть, чувствовать. Другого тела у тебя не будет.

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