Многие знают, что льняное масло полезно для здоровья, но не всем известно, какой вред несет этот продукт при неправильном использовании. О пользе и вреде льняного масла, как правильно использовать, а также можно ли употреблять его в пищу рассказал судья «МастерШеф. Профессионалы»-3 Владимир Ярославский. Подробнее читайте в материале.

Льняное масло изготавливают из семян льна. От других растительных масел его выгодно отличает содержание оптимального количества жирных кислот Омега-3, Омега-6 и Омега-9, а также множества витаминов. По составу и количеству полезных свойств его можно сравнить с рыбьим жиром, но без специфического запаха.

Как правильно применять льняное масло

Льняное масло достаточно принимать по 1–2 ст. л. в день. Его можно употреблять как в чистом виде, так и добавлять в пищу. Помните, льняное масло ни в коем случае нельзя нагревать! Если вы ощущаете боли в животе, уменьшите дозу употребления. Этот побочный эффект исчезнет через 3–5 дней. В противном случае – прекратите употребление.

Употребление вовнутрь

Для повышения иммунитета. Льняное масло часто используют при восстановлении иммунной системы после операций. Также этот продукт придает энергию организму и поддерживает тонус тела. Необходимо выпить за 20 минут перед основным приемом пищи 2 ст. л. масла или добавить в еду, например, как заправку для салата. Для развития нервных тканей. Витамин В4 (холин), который содержит льняное масло, способствует преодолению стрессовых состояний. Еще масло используют при головных болях: перед сном выпить 1 ст. л. льняного масла, размешав в 300 мл теплой воды. При сердечно-сосудистых заболеваниях. Льняное масло также используют в профилактических целях против ишемии и инфаркта. Вещество под названием лигнан, содержащееся в льняном масле, снижает уровень холестерина в крови, что уменьшает риск инсульта и гипертонии. При ежедневном употреблении на протяжении двух недель 3 ч. л. масла перед каждым приемом пищи риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижается в 2 раза. Для эластичности суставов. При лечении артрита можно пить по 1 ст. л. натощак и делать массажи с этим маслом. Жирные кислоты и микроэлементы в составе масла снимают воспаления, предотвращают боль, улучшают эластичность и подвижность суставов. При артрите, ревматизме, артрозе, недугах связок, хрящей и суставов льняное масло позволяет избавиться от воспаления пораженных мест, уменьшить болевой синдром, ускоряет регенерацию травмированных тканей. При этом оно возвращает хрящам эластичность и подвижность. Для похудения. Льняное масло считается одним из самых полезных масел, жиры которого не будут откладываться на боках. При избыточном весе масло помогает нормализовать работу кишечника и ускоряет метаболизм. Сначала нужно начать с 1 ч. л. масла за полчаса до завтрака. Далее через 10 дней увеличить дозу до 1 ст. л. в день. Такой курс пропить месяц, после чего сделать перерыв на неделю, затем повторить курс.

Наружное применение

Упругость кожи. Льняное масло имеет отличное воздействие на кожу, делая ее упругой и эластичной. Потребуется несколько капель масла растереть в руках и легкими массажными движениями пройтись по телу. Заживляющий эффект. Часто льняное масло используют при ожогах и язвах легких стадий. Необходимо смочить салфетку в масле и приложить к ране на несколько часов. Регенерирующий эффект. Льняное масло часто добавляют в кремы с регенерирующим эффектом. Но в домашних условиях сделать такой крем совсем не сложно. Масло можно использовать как в чистом виде, так и смешивать кефиром, сметаной или лимонным соком. Такой «домашний» крем поможет отшелушить старые частички кожи. Питание волос. Масло льна отлично влияет на кожу головы и структуру волос. Подходит для всех типов волос, так как оно быстро впитывается. Нужно массажными движениями втереть масло в кожу головы, затем равномерно распределить во всей длине волос и укутать полотенцем, а через час смыть теплой водой.

Вред льняного масла

При таком количестве полезных воздействий на тело и организм человека льняное масло также имеет много противопоказаний. При неправильном употреблении возможны побочные эффекты:

аллергическая реакция;

диарея;

высокая свертываемость крови.

Также льняное масло категорически противопоказано:

беременным;

людям, принимающим лекарственные препараты и антидепрессанты;

людям, у которых панкреатит, гепатит, холецистит и желчнокаменная болезнь.

Больше по теме: Что нужно есть на завтрак: список продуктов

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.