Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 6 апреля 2021 года. Как правильно провести вторник? Узнайте в астрологическом прогнозе на 6 апреля 2021 года от экспертов СТБ.

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Овен

Возможно, вам придется отстаивать свои идеалы и жизненные принципы. Дальние поездки и участие в шумных мероприятиях лучше перенести на другой день, после карантина. В общении со знакомыми может возникнуть непонимание — не будьте высокомерными, выслушайте мнение другого человека.

Телец

У Тельцов будет непростой день на работе. Вы можете проявлять излишнее рвение и стремление достигнуть результата здесь и сейчас. Относитесь к своим обязанностям более серьезно, это позволит вам избежать многих проблем и финансовых потерь. Не ждите быстрого результата, некоторые начатые в этот день дела принесут плоды позже.

Близнецы

У Близнецов возникнет непреодолимое желание действовать и сразу решить все вопросы. Не допускайте импульсивных поступков, будьте последовательны в своих действиях. Ваша неуравновешенность и нестабильность могут сыграть против вас.

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Рак

День отлично подходит для поездок и путешествий. Хватит бездействовать и унывать. Впрочем, путешествовать можно и мысленно, принимая ароматическую ванну с пеной и мечтая о чем-то приятном.

Лев

Львам нужно быть осторожными. Возможно столкновение с органами защиты правопорядка. Обращайте ваше внимание на законность действий, не пытайтесь ставить себя выше всех и надеяться, что все обойдется. Иначе в результате ваша самоуверенность обернется против вас.

Дева

Первая половина дня будет трудной. Влияние планет вызовет череду негативных событий в денежной сфере, возможны финансовые затруднения. Ваша задача — не растеряться и не опускать руки, даже если вы потеряете мотивацию идти вперед. Вероятна встреча, которая внесет коррективы в ваши долгосрочные планы и даже жизнь. Не бойтесь неожиданных поворотов.

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Весы

У Весов появятся хорошие возможности для продвижения по карьерной лестнице либо в учебе и общественной деятельности. Не упустите хорошие условия для плодотворной работы. Все усилия окупятся с лихвой, главное – не бездействовать.

Скорпион

Скорпионам нужно быть готовыми к переменам, которые вот-вот нагрянут. Однако не стоит торопиться и делать необдуманные шаги: нужно быть более терпеливыми и снисходительными к тем, кого любите.

Стрелец

Стрельцы могут совершить импульсивные поступки под влиянием ярких впечатлений и переживаний. Многие проведут день в необычной обстановке вне дома. Возможна приятная романтическая встреча. Не бойтесь рисковать, именно благодаря эффекту неожиданности вы сможете добиться своего.

Козерог

Вам нужно с предельной осторожностью относиться к новым знакомствам. На работе лучше не высказывать инициативы и не начинать новых дел. Ваше стремление к успеху любой ценой может создать препятствия в общении с руководством.

Водолей

Хороший день для реализации планов. Но возможны недоразумения, проблемы со здоровьем, нехарактерные для вас эмоциональные реакции. Окружающие могут вводить вас в заблуждение, сами того не желая. Окончательное решение лучше принимать на холодную голову, если не получается – на время отложить.

Рыбы

День будет насыщен делами и событиями. Старайтесь получать как можно больше позитивных эмоций и общаться исключительно с приятными людьми. Вам нужно задуматься о более спокойном ритме жизни, иначе скоро почувствуете упадок сил и настроения. Возьмите отпуск, если есть такая возможность.

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