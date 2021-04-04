Гороскоп на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года

Что приготовила грядущая неделя — узнайте в гороскопе. Читайте подробный астрологический прогноз на неделю с 5 по 11 апреля 2021 года.

Овен

Вы всегда точно знаете, чего хотите. Но не позволяйте себе расстраиваться, если что-то сразу не срабатывает. В таких случая необходимо просто попробовать еще раз. В любви это особенно прекрасно работает! Звезды гарантируют, что у вас и вашего партнера снова все будет прекрасно.

Телец

На этой неделе вы сможете разобраться с некоторыми ошибками. Стоит прислушаться к себе. Если вы будете осторожны, ваш внутренний голос будет шептать вам, что важно, а что не очень. В результате — примете правильное решение.

Близнецы

Звезды дадут вам настоящий заряд энергии. Покажите, на что вы способны, максимально используйте свои шансы, и вы добьетесь успеха. Если вам предлагают работу, берите ее. Что-то из этого выйдет!

Рак

В эти дни вы можете изменить ситуацию, особенно в профессиональном плане. Теперь вы находитесь в нужном месте и в нужное время. А значит можете рассчитывать на хорошие результаты. Дерзайте и ничего не бойтесь.

Лев

Львы ощущают смесь уверенности в себе и бессилия. Вам предлагают взять на себя больше подопечных в работе. Такие возможности выпадают нечасто. Принимайте помощь, не бойтесь делегировать обязанности.

Дева

Будьте осторожны, чтобы не столкнуться с серьезными проблемами. Чем больше вы концентрируетесь на своих целях, тем быстрее достигнете того, что так важно для вас. Не отвлекайтесь на второстепенные задачи.

Весы

Вы очень страстный человек, но все же любите скрывать свои чувства. Однако теперь у вас есть возможность открыто и честно показать, что вы чувствуете. Поверьте, вы не пожалеете, если открыто расскажете всю историю.

Скорпион

Звезды на этой неделе очень интенсивно решают кризисы, успокаивают тоску по любви, помогают забыть проблемы и пробуждают новые чувства. Все зависит от того, что в вашем списке главных желаний.

Стрелец

Ваша рассеянность на этой неделе приведет к тому, что вы будете путать вещи, не сможете концентрироваться, а иногда будете делать грубые ошибки. Поэтому сейчас важно не принимать серьезных, дальновидных решений.

Козерог

Вам нравится, когда вас окружают близкие. Вы черпаете силы из гармоничных часов в кругу семьи. И поскольку все звезды влияют на вас положительно, вы максимально эффективно воспользуетесь этой энергией.

Водолей

На этой неделе у вас будет мало энергии. Вы многое запланировали, но лучше отложить великие дела на потом. Отдыхайте больше, а также старайтесь проводить время в кругу родных.

Рыбы

Смотрите вперед с новой уверенностью! Отныне это должно быть вашим девизом. Если присмотреться, то можно увидеть большие возможности. Так что вперед! И начните с очевидного: поддерживайте форму, проявляйте дисциплину.

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