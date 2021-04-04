Что приготовил новый день — читайте в гороскопе на 5 апреля 2021 года. Как правильно провести понедельник и настроиться на грядущую неделю? Узнайте в астрологическом прогнозе на 5 апреля 2021 года от экспертов СТБ.

Овен

Нужно внимательно присмотреться к заданиям и работать максимально продуктивно. Это будет вам только на руку.

Телец

Порой некоторым людям остается только смириться. Но не Тельцам, ведь у вас есть все, что нужно, чтобы просто двигаться дальше.

Близнецы

Близнецы почувствуют себя сильнее, чем обычно. Но главное помните, что важно оставаться человечным по отношению к другим.

Рак

Научитесь говорить «нет». Да, это не дружелюбно, но твердо. Четкое слово позволит вам обозначить свои границы.

Лев

Стресс и задачи не способствуют расслаблению в рабочей атмосфере. Проявляйте терпимость, особенно на командных встречах.

Дева

Ваши художественные таланты хотят быть реализованными. Вы креативны, как никогда.

Весы

Эмоции Весов будут на пике. Достаточно будет одного неправильного слова, чтобы взорваться. Старайтесь держать себя в руках.

Скорпион

Вы должны обсуждать решения с другими , чтобы сталкиваться с сопротивлением. Компромисс и умение его достигать приведут вас к успеху.

Стрелец

Сроки работают в вашу пользу. Проблемы можно устранить без каких-либо неудобств. Партнеры будут задерживаться, а вам это только на руку.

Козерог

Программа на прекрасный день: ванная, свежий воздух, здоровая пища, — так вы снова расцветете.

Водолей

Вы будете сконцентрированы и сможете буквально рыться в горах файлов. Но не позволяйте себе перетруждаться.

Рыбы

В понедельник общаться с людьми сложнее, чем обычно. Но вы откроете свое большое сердце и умело найдете общий язык даже с самыми заядлыми интровертами.

Больше по теме: Солнечные и лунные затмения 2021: когда и к чему готовиться

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ