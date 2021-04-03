Гороскоп на 4 апреля 2021 года подскажет всем знакам, как правильно действовать в сложных ситуациях. Читайте гороскоп на 4 апреля для каждого знака зодиака от экстрасенсов СТБ.

Овен

Овны, приготовьтесь. Этот день приблизит вас к реализации плана, который вы уже очень давно себе расписали.

Телец

Пора наполниться энергией. Во второй половине дня вас ждут приятные известия. Главное, не испортите сами себе настроение каким-то пустяком.

Близнецы

Вам наконец-то удастся решить важный вопрос. Вы так долго ходили вокруг да около этой темы, что пришло время поставить в этом деле точку.

Рак

Нужна ясность. Четкое распределение задач внесет порядок в ваши мысли и освободит время от бессмысленных дел.

Лев

Не кажется ли вам, что пора менять образ жизни? Вы залегли на дно и бездействуете. Попробуйте поменять свой уклад.

Дева

Попробуйте сделать то, на что не решались последний месяц. Результат вас удивит.

Весы

Весы, пора социализироваться и отвечать на звонки и сообщения. С такими темпами вы потеряете самых близких друзей, ведь не даете им шанса вам помочь.

Скорпион

Хотите шопинг? В это воскресенье покупки будут замечательными и качественными, даже онлайн!

Стрелец

Последнее время вы много анализируете. Это плавно переходит в самобичевание. Откройтесь для чего-то нового, чтобы не заострять внимание на негативе.

Козерог

Избегайте дел, которые требуют пристального внимания. Весь день вы будете очень рассеяны.

Водолей

Побалуйте наконец себя приятным отдыхом: просмотром любимого кино, бокалом хорошего вина, сладким и калорийным десертом.

Рыбы

Не отвлекайтесь на мелочи. В течение дня могут появиться внеплановые задачи, которые придется срочно выполнять.

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