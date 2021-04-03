Гороскоп на 4 апреля 2021 года
Гороскоп на 4 апреля 2021 года подскажет всем знакам, как правильно действовать в сложных ситуациях. Читайте гороскоп на 4 апреля для каждого знака зодиака от экстрасенсов СТБ.
Овен
Овны, приготовьтесь. Этот день приблизит вас к реализации плана, который вы уже очень давно себе расписали.
Телец
Пора наполниться энергией. Во второй половине дня вас ждут приятные известия. Главное, не испортите сами себе настроение каким-то пустяком.
Близнецы
Вам наконец-то удастся решить важный вопрос. Вы так долго ходили вокруг да около этой темы, что пришло время поставить в этом деле точку.
Рак
Нужна ясность. Четкое распределение задач внесет порядок в ваши мысли и освободит время от бессмысленных дел.
Лев
Не кажется ли вам, что пора менять образ жизни? Вы залегли на дно и бездействуете. Попробуйте поменять свой уклад.
Дева
Попробуйте сделать то, на что не решались последний месяц. Результат вас удивит.
Весы
Весы, пора социализироваться и отвечать на звонки и сообщения. С такими темпами вы потеряете самых близких друзей, ведь не даете им шанса вам помочь.
Скорпион
Хотите шопинг? В это воскресенье покупки будут замечательными и качественными, даже онлайн!
Стрелец
Последнее время вы много анализируете. Это плавно переходит в самобичевание. Откройтесь для чего-то нового, чтобы не заострять внимание на негативе.
Козерог
Избегайте дел, которые требуют пристального внимания. Весь день вы будете очень рассеяны.
Водолей
Побалуйте наконец себя приятным отдыхом: просмотром любимого кино, бокалом хорошего вина, сладким и калорийным десертом.
Рыбы
Не отвлекайтесь на мелочи. В течение дня могут появиться внеплановые задачи, которые придется срочно выполнять.
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