В условиях карантина у многих украинцев появилось больше свободного времени. Но вот сколько официально будет выходных дней в апреле 2021 года в нашей стране? Читайте в материале.

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Апрель начнется с потешного праздника – Дня смеха. Уже через несколько дней после этого христиане восточного обряда будут отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы, которое является одним из важнейших церковных праздников.

Кроме того, в апреле будет праздноваться Международный день Земли, а также чтиться День чернобыльской трагедии.

Однако ни один из указанных праздников не предусматривает дополнительных выходных. Поэтому в апреле у украинцев будет 8 выходных: 4 субботы и 4 воскресенья. Работать же в этом месяце придется 22 дня.

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Основные праздники и памятные даты апреля 2021

1 апреля — День смеха, Международный день птиц

2 апреля — Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, Международный день детской книги

4 апреля — День создания НАТО, День веб-мастера, День геолога, Международный день просвещения по вопросам минной опасности, Международный день бродячих животных

5 апреля — Международный день супа

6 апреля — Международный день спорта на благо мира и развития

7 апреля — Всемирный день здоровья, Благовещение Пресвятой Богородицы

8 апреля — Международный день цыган

11 апреля — Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

12 апреля — Всемирный день авиации и космонавтики, День работников ракетно-космической отрасли Украины, День скаута в Украине

15 апреля — День работников уголовного розыска Украины, День специалиста по радиоэлектронной борьбе

16 апреля — Всемирный день голоса

17 апреля — День окружающей среды, Всемирный день борьбы с гемофилией, День пожарной охраны Украины

18 апреля — Международный день памятников и выдающихся мест, День памятников истории и культуры

21 апреля — Всемирный день творчества и инновационной деятельности, Международный день секретаря

22 апреля — Всемирный день Матери-Земли (Международный день Земли)

23 апреля — Всемирный день книги и авторского права, Всеукраинский день психолога

24 апреля — Международный день солидарности молодежи

25 апреля — Всемирный день борьбы против малярии, Международный день ДНК, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

26 апреля — Всемирный день интеллектуальной собственности, День чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

28 апреля — Всемирный день охраны труда, День джинсов (День денима)

29 апреля — День памяти всех жертв применения химического оружия, Международный день танца

30 апреля — День пограничника Украины, Международный день джаза

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